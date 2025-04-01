https://ria.ru/20250401/dnr-2008611752.html
В ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии наемника из Уругвая
В ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии наемника из Уругвая - РИА Новости, 01.04.2025
В ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии наемника из Уругвая
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Уругвая, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:28:00+03:00
2025-04-01T12:28:00+03:00
2025-04-01T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
уругвай
вооруженные силы украины
происшествия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Уругвая, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Восточной Республики Уругвай Валентина Алехандро Переса Гонсалеса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с апреля 2022 по январь 2025 года Гонсалес прибыл на Украину, прошел военную подготовку, принимал участие боевых действиях в качестве наемника в составе Интернационального легиона и 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ. За это получил более 2,7 миллиона рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Гонсалеса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250328/dnr-2007983952.html
https://ria.ru/20250318/naemnik-2005818667.html
донецкая народная республика
россия
уругвай
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:46:1366:1070_1920x0_80_0_0_b7c62cc4a6398456691abe2ce4630a1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, уругвай, вооруженные силы украины, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Уругвай, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина
В ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии наемника из Уругвая
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Уругвая