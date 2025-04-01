https://ria.ru/20250401/dnr-2008611752.html

В ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии наемника из Уругвая

В ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии наемника из Уругвая - РИА Новости, 01.04.2025

В ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии наемника из Уругвая

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Уругвая, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:28:00+03:00

2025-04-01T12:28:00+03:00

2025-04-01T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Уругвая, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Восточной Республики Уругвай Валентина Алехандро Переса Гонсалеса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с апреля 2022 по январь 2025 года Гонсалес прибыл на Украину, прошел военную подготовку, принимал участие боевых действиях в качестве наемника в составе Интернационального легиона и 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ. За это получил более 2,7 миллиона рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Гонсалеса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250328/dnr-2007983952.html

https://ria.ru/20250318/naemnik-2005818667.html

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донецкая народная республика, россия, уругвай, вооруженные силы украины, происшествия, украина