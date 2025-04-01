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В ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии наемника из Уругвая - РИА Новости, 01.04.2025
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12:28 01.04.2025 (обновлено: 13:16 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/dnr-2008611752.html
В ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии наемника из Уругвая
В ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии наемника из Уругвая - РИА Новости, 01.04.2025
В ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии наемника из Уругвая
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Уругвая, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:28:00+03:00
2025-04-01T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Уругвая, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Восточной Республики Уругвай Валентина Алехандро Переса Гонсалеса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с апреля 2022 по январь 2025 года Гонсалес прибыл на Украину, прошел военную подготовку, принимал участие боевых действиях в качестве наемника в составе Интернационального легиона и 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ. За это получил более 2,7 миллиона рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Гонсалеса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250328/dnr-2007983952.html
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донецкая народная республика, россия, уругвай, вооруженные силы украины, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Уругвай, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина
В ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии наемника из Уругвая

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Уругвая

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Уругвая, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
«
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Восточной Республики Уругвай Валентина Алехандро Переса Гонсалеса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
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В суде было установлено, что с апреля 2022 по январь 2025 года Гонсалес прибыл на Украину, прошел военную подготовку, принимал участие боевых действиях в качестве наемника в составе Интернационального легиона и 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ. За это получил более 2,7 миллиона рублей.
«
"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Гонсалеса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУругвайВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраина
 
 
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