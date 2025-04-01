https://ria.ru/20250401/diplomatiya-2008525111.html

Ван И оценил нормализацию отношений России и США

Ван И оценил нормализацию отношений России и США - РИА Новости, 01.04.2025

Ван И оценил нормализацию отношений России и США

Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений, это вселяет оптимизм, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T00:12:00+03:00

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россия

сша

ван и (политик)

мид кнр

в мире

китай

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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений, это вселяет оптимизм, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И."Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений, это идет во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку. В современном мире нарастает дефицит определенности", — сказал он.По словам министра, в этих условиях крупные страны должны выполнять взятые на себя обязательства и выступать стабилизирующим фактором в непредсказуемом мире.Восемнадцатого марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер поддержал идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html

https://ria.ru/20250328/razvedka-2007722629.html

россия

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, ван и (политик), мид кнр, в мире, китай