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Ван И оценил нормализацию отношений России и США - РИА Новости, 01.04.2025
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00:12 01.04.2025 (обновлено: 00:42 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/diplomatiya-2008525111.html
Ван И оценил нормализацию отношений России и США
Ван И оценил нормализацию отношений России и США - РИА Новости, 01.04.2025
Ван И оценил нормализацию отношений России и США
Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений, это вселяет оптимизм, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:12:00+03:00
2025-04-01T00:42:00+03:00
россия
сша
ван и (политик)
мид кнр
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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений, это вселяет оптимизм, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И."Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений, это идет во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку. В современном мире нарастает дефицит определенности", — сказал он.По словам министра, в этих условиях крупные страны должны выполнять взятые на себя обязательства и выступать стабилизирующим фактором в непредсказуемом мире.Восемнадцатого марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер поддержал идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html
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россия, сша, ван и (политик), мид кнр, в мире, китай
Россия, США, Ван И (политик), МИД КНР, В мире, Китай
Ван И оценил нормализацию отношений России и США

Ван И: Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений, это вселяет оптимизм, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
"Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений, это идет во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку. В современном мире нарастает дефицит определенности", — сказал он.
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По словам министра, в этих условиях крупные страны должны выполнять взятые на себя обязательства и выступать стабилизирующим фактором в непредсказуемом мире.
Восемнадцатого марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер поддержал идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
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