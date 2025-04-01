Ван И оценил нормализацию отношений России и США
Ван И: Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений, это вселяет оптимизм, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
"Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений, это идет во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку. В современном мире нарастает дефицит определенности", — сказал он.
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По словам министра, в этих условиях крупные страны должны выполнять взятые на себя обязательства и выступать стабилизирующим фактором в непредсказуемом мире.
Восемнадцатого марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер поддержал идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
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