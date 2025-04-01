https://ria.ru/20250401/ded-2008586280.html

В вотчине Деда Мороза родился ягненок породы бордер-лейстер

В вотчине Деда Мороза родился ягненок породы бордер-лейстер - РИА Новости, 01.04.2025

В вотчине Деда Мороза родился ягненок породы бордер-лейстер

В зоосаде в вотчине Деда Мороза родился ягненок породы бордер-лейстер, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:55:00+03:00

2025-04-01T10:55:00+03:00

2025-04-01T14:27:00+03:00

хорошие новости

общество

великий устюг

дед мороз

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В зоосаде в вотчине Деда Мороза родился ягненок породы бордер-лейстер, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка. "В начале марта 2025 года в зоосаде Деда Мороза на свет появился ягненок породы бордер-лейстер. Этот очаровательный малыш стал третьим потомством у уже опытной пары, которая живет на территории зоосада в вотчине Деда Мороза — филиале Московского зоопарка с 2022 года", — говорится в публикации. В зоопарке отметили, что ягненок находится под постоянным наблюдением специалистов."Сейчас детеныш питается молоком матери и уже проявляет заметную активность, что говорит о его хорошем здоровье. В настоящее время вся семья проживает в теплом вольере, в котором созданы комфортные условия для жизни", — рассказала гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова. Овцы породы бордер-лейстер отличаются элегантным внешним видом: у них длинная белая шерсть, длинные ушки и изогнутый нос. Они славятся дружелюбным и покладистым характером, а также выдающимся материнским инстинктом: заботятся о детенышах как во время беременности, так и после их рождения.

https://ria.ru/20241014/zubr-1977902984.html

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Ольга Фомченкова

общество, великий устюг, дед мороз, светлана акулова, московский зоопарк