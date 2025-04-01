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Экс-замглавы Красноярска продлили арест по делу о взятках - РИА Новости, 01.04.2025
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19:14 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/davydov-2008754956.html
Экс-замглавы Красноярска продлили арест по делу о взятках
Экс-замглавы Красноярска продлили арест по делу о взятках - РИА Новости, 01.04.2025
Экс-замглавы Красноярска продлили арест по делу о взятках
Бывшему вице-мэру Красноярска Алексею Давыдову продлили арест до 4 июня, экс-чиновника подозревают в посредничестве при передаче взятки на 73 миллиона рублей... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:14:00+03:00
2025-04-01T19:14:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 1 апр – РИА Новости. Бывшему вице-мэру Красноярска Алексею Давыдову продлили арест до 4 июня, экс-чиновника подозревают в посредничестве при передаче взятки на 73 миллиона рублей бывшему начальнику управления дорог Красноярска Евгению Жвакину, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов. "Железнодорожным районным судом Красноярска экс-заместителю мэра Красноярска Давыдову А.В., обвиняемому в посредничестве во взяточничестве на сумму более 73 миллионов рублей при строительстве дорог в Красноярске (ч.4 ст.291.1 УК РФ), продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 4 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Также арест продлен до 4 июня Жвакину. Давыдов был задержан 6 декабря 2024 года. Жвакина задержали днем ранее. Региональный СК РФ сообщал, что в период с сентября 2018 по декабрь 2019 года бывший начальник управления дорог Жвакин получил через бывшего вице-мэра Давыдова от гендиректора ООО "ПромСтрой" взятку более чем на 73 миллиона рублей за содействие в обеспечении победы в конкурсе на право заключения муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ.
https://ria.ru/20250331/ogloblin-2008521835.html
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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замглавы Красноярска продлили арест по делу о взятках

Экс-замглавы Красноярска Давыдову продлили арест до 4 июня по делу о взятках

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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КРАСНОЯРСК, 1 апр – РИА Новости. Бывшему вице-мэру Красноярска Алексею Давыдову продлили арест до 4 июня, экс-чиновника подозревают в посредничестве при передаче взятки на 73 миллиона рублей бывшему начальнику управления дорог Красноярска Евгению Жвакину, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов.
"Железнодорожным районным судом Красноярска экс-заместителю мэра Красноярска Давыдову А.В., обвиняемому в посредничестве во взяточничестве на сумму более 73 миллионов рублей при строительстве дорог в Красноярске (ч.4 ст.291.1 УК РФ), продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 4 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
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Также арест продлен до 4 июня Жвакину.
Давыдов был задержан 6 декабря 2024 года. Жвакина задержали днем ранее. Региональный СК РФ сообщал, что в период с сентября 2018 по декабрь 2019 года бывший начальник управления дорог Жвакин получил через бывшего вице-мэра Давыдова от гендиректора ООО "ПромСтрой" взятку более чем на 73 миллиона рублей за содействие в обеспечении победы в конкурсе на право заключения муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ.
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