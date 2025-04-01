https://ria.ru/20250401/butko-2008617070.html

Генерал-лейтенанта Бутко назначили замминистра МЧС России

Генерал-лейтенанта Бутко назначили замминистра МЧС России - РИА Новости, 01.04.2025

Генерал-лейтенанта Бутко назначили замминистра МЧС России

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Вячеслава Бутко на пост замглавы МЧС РФ, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:42:00+03:00

2025-04-01T12:42:00+03:00

2025-04-01T13:18:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008617937_0:133:1159:785_1920x0_80_0_0_88a3510259653b30c8b421c3bd61704f.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Вячеслава Бутко на пост замглавы МЧС РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Бутко Вячеслава Сергеевича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 1 апреля.Согласно информации на сайте столичного главка МЧС России, ранее Бутко был руководителем Академии Государственной противопожарной службы министерства.

https://ria.ru/20250328/putin-2007840787.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, политика