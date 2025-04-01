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Генерал-лейтенанта Бутко назначили замминистра МЧС России
Генерал-лейтенанта Бутко назначили замминистра МЧС России - РИА Новости, 01.04.2025
Генерал-лейтенанта Бутко назначили замминистра МЧС России
Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Вячеслава Бутко на пост замглавы МЧС РФ, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:42:00+03:00
2025-04-01T12:42:00+03:00
2025-04-01T13:18:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Вячеслава Бутко на пост замглавы МЧС РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Бутко Вячеслава Сергеевича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 1 апреля.Согласно информации на сайте столичного главка МЧС России, ранее Бутко был руководителем Академии Государственной противопожарной службы министерства.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, политика
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Политика
Генерал-лейтенанта Бутко назначили замминистра МЧС России
Путин назначил генерал-лейтенанта Бутко замминистра МЧС России