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В Таганроге ввели режим ЧС после атаки беспилотников
В Таганроге ввели режим ЧС после атаки беспилотников - РИА Новости, 01.04.2025
В Таганроге ввели режим ЧС после атаки беспилотников
Режим ЧС введен в Таганроге, где была атака БПЛА, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T23:44:00+03:00
2025-04-01T23:44:00+03:00
2025-04-01T23:50:00+03:00
таганрог
происшествия
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр - РИА Новости. Режим ЧС введен в Таганроге, где была атака БПЛА, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Ранее он проинформировал, что из-за атаки БПЛА в Таганроге были повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной. Два человека обратились за медицинской помощью."С 23.15 в Таганроге введен режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба", - написал глава региона в своем Telegram-канале.На данный момент из многоэтажного дома по улице Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей, дом от коммуникаций не отключен. По оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали.После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры, добавил Слюсарь.
https://ria.ru/20250330/chelovek-2008220355.html
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таганрог, происшествия, юрий слюсарь
Таганрог, Происшествия, Юрий Слюсарь
В Таганроге ввели режим ЧС после атаки беспилотников
Слюсарь: в Таганроге введен режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ