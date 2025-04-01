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В Таганроге ввели режим ЧС после атаки беспилотников - РИА Новости, 01.04.2025
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23:44 01.04.2025 (обновлено: 23:50 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/bpla-2008779715.html
В Таганроге ввели режим ЧС после атаки беспилотников
В Таганроге ввели режим ЧС после атаки беспилотников - РИА Новости, 01.04.2025
В Таганроге ввели режим ЧС после атаки беспилотников
Режим ЧС введен в Таганроге, где была атака БПЛА, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T23:44:00+03:00
2025-04-01T23:50:00+03:00
таганрог
происшествия
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр - РИА Новости. Режим ЧС введен в Таганроге, где была атака БПЛА, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Ранее он проинформировал, что из-за атаки БПЛА в Таганроге были повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной. Два человека обратились за медицинской помощью."С 23.15 в Таганроге введен режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба", - написал глава региона в своем Telegram-канале.На данный момент из многоэтажного дома по улице Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей, дом от коммуникаций не отключен. По оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали.После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры, добавил Слюсарь.
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таганрог, происшествия, юрий слюсарь
Таганрог, Происшествия, Юрий Слюсарь
В Таганроге ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Слюсарь: в Таганроге введен режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр - РИА Новости. Режим ЧС введен в Таганроге, где была атака БПЛА, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Ранее он проинформировал, что из-за атаки БПЛА в Таганроге были повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной. Два человека обратились за медицинской помощью.
"С 23.15 в Таганроге введен режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
На данный момент из многоэтажного дома по улице Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей, дом от коммуникаций не отключен. По оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали.
После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры, добавил Слюсарь.
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