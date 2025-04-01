"Готовится к барбекю". Слова Стубба о России вызвали недоумение на Западе
Журналист Боуз указал на лицемерие главы Финляндии Стубба из-за его слов о РФ
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз удивился заявлению президента Финляндии Александра Стубба о России. Об этом он написал соцсети X.
"На прошлой неделе это была подготовка к войне. На этой неделе — готовится к барбекю с соседями", — сыронизировал он.
"На прошлой неделе это была подготовка к войне. На этой неделе — готовится к барбекю с соседями", — сыронизировал он.
Во вторник Стубб призвал соотечественников морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией.
При этом на прошлой неделе глава Финляндии не согласился с мнением спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о необходимости нормализации отношений с Москвой и призвал жестко обращаться с Россией.
Отношения Москвы и Хельсинки серьезно ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В России это решение назвали бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов, поскольку у границ Финляндии появились российские войска и системы поражения. Кроме того, финские власти закрыли границу под предлогом того, что Россия якобы отправляет к ней просителей убежища. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя их двойными стандартами.
При этом на прошлой неделе глава Финляндии не согласился с мнением спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о необходимости нормализации отношений с Москвой и призвал жестко обращаться с Россией.
Отношения Москвы и Хельсинки серьезно ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В России это решение назвали бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов, поскольку у границ Финляндии появились российские войска и системы поражения. Кроме того, финские власти закрыли границу под предлогом того, что Россия якобы отправляет к ней просителей убежища. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя их двойными стандартами.
По словам посла в Хельсинки Павла Кузнецова, двусторонние отношения полностью разрушены. Политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах взаимодействия, такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны, считает дипломат.