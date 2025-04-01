https://ria.ru/20250401/bouz-2008623168.html

"Готовится к барбекю". Слова Стубба о России вызвали недоумение на Западе

"Готовится к барбекю". Слова Стубба о России вызвали недоумение на Западе - РИА Новости, 01.04.2025

"Готовится к барбекю". Слова Стубба о России вызвали недоумение на Западе

Ирландский журналист Чей Боуз удивился заявлению президента Финляндии Александра Стубба о России. Об этом он написал соцсети X."На прошлой неделе это была... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:02:00+03:00

2025-04-01T13:02:00+03:00

2025-04-01T13:58:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз удивился заявлению президента Финляндии Александра Стубба о России. Об этом он написал соцсети X."На прошлой неделе это была подготовка к войне. На этой неделе — готовится к барбекю с соседями", — сыронизировал он. Во вторник Стубб призвал соотечественников морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. При этом на прошлой неделе глава Финляндии не согласился с мнением спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о необходимости нормализации отношений с Москвой и призвал жестко обращаться с Россией.Отношения Москвы и Хельсинки серьезно ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В России это решение назвали бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов, поскольку у границ Финляндии появились российские войска и системы поражения. Кроме того, финские власти закрыли границу под предлогом того, что Россия якобы отправляет к ней просителей убежища. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя их двойными стандартами.По словам посла в Хельсинки Павла Кузнецова, двусторонние отношения полностью разрушены. Политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах взаимодействия, такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны, считает дипломат.

https://ria.ru/20250401/zelenskiy-2008556294.html

https://ria.ru/20250331/medvedev-2008352607.html

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