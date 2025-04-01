https://ria.ru/20250401/bliznetsy-2008628455.html

Жизнь сквозь боль: история сиамских близнецов Зиты и Гиты спустя 22 года

Жизнь сквозь боль: история сиамских близнецов Зиты и Гиты спустя 22 года - РИА Новости, 01.04.2025

Жизнь сквозь боль: история сиамских близнецов Зиты и Гиты спустя 22 года

Уникальная операция по разделению сиамских близнецов в Москве стала настоящим чудом медицины. Девочки из Кыргызстана, сросшиеся в области таза, получили шанс на РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:34:00+03:00

2025-04-01T18:34:00+03:00

2025-04-01T18:34:00+03:00

общество

россия

киргизия

москва

елена малышева

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уникальная операция по разделению сиамских близнецов в Москве стала настоящим чудом медицины. Девочки из Кыргызстана, сросшиеся в области таза, получили шанс на нормальную жизнь благодаря мастерству российских хирургов. Но как сложились их судьбы после знаменитой операции? Почему одной из сестер уже нет в живых? И какую миссию выполняет теперь их героическая мать?Рождение "аномалии"Роды были невыносимо тяжелыми. Восемь часов мучений в сельском роддоме завершились шоком — 19 октября 1991 года Зумрият Резаханова родила сросшихся близнецов. Первый взгляд на детей привел ее в беспамятство."Когда увидела девочек, потеряла сознание", — вспоминает женщина, воспитывавшая к тому времени уже двоих здоровых детей.Врачи настаивали на отказе от малышек, но материнское сердце не позволило подписать документы. "Это же мои дети!" — эти простые слова стали началом невероятной истории борьбы.Девочек назвали в честь героинь индийского фильма — Зита и Гита. Зумрият проявила удивительную твердость, настояв на выдаче двух отдельных свидетельств о рождении — словно заранее отказываясь принимать их "сросшуюся" судьбу.Материнская сила"Дома еще двое детей, где взять деньги? Приходилось "челночить", торговала одеждой", — рассказывает женщина. Муж оставался с детьми, пока она металась между торговыми точками и больницей. "В душе смешивалось желание им помочь и безысходность", — признается Зумрият.Семья Резахановых — этнические лезгины, предки которых были высланы в Киргизию из Дагестана в прошлом веке. Их дом находился в селе Западное, в 20 километрах от Бишкека. Простые люди с небольшим хозяйством и скромным жилищем вряд ли думали, что однажды окажутся в центре медицинской сенсации мирового масштаба.Ирония судьбы заключалась в том, что задолго до рождения собственных сиамских близнецов Зумрият прочитала о знаменитых сестрах Кривошляповых. "Помню, что осудила родителей, отказавшихся от них. Кто бы мог подумать, что на их месте всего через пять лет окажусь и я", — с грустью вспоминает женщина."Рождение сиамских близнецов полностью изменило мою жизнь, — говорит Зумрият. — Но если бы у меня была возможность выбирать, я бы не выбрала другую судьбу"."Мама, я не хочу умирать. Найди доктора"Природа сыграла с близнецами жестокую шутку, сделав их сросшимися в области таза. На двоих у девочек были общие кишечник, репродуктивные органы и — что особенно заметно — три ноги. Голова, сердце и руки у каждой оставались своими.Маленькими они воспринимали свою особенность как норму. В детских рисунках люди изображались трехногими, а игрушечные куклы связывались вместе с вырванной ногой — так Зита и Гита воссоздавали знакомую им реальность.С возрастом главной мечтой сестер стало разделение. В истории медицины уже были подобные попытки, но все они либо заканчивались трагически, либо выживал только один близнец. Риск был колоссальным.Решающим моментом стал случай, когда Зита, всегда бывшая более слабой, едва не погибла. При общей кровеносной системе смерть одного сиамского близнеца неизбежно влечет за собой гибель второго. Именно тогда испуганная Гита произнесла фразу, которая определила дальнейшую судьбу: "Мама, я не хочу умирать. Найди доктора".Дорога к чудуКиргизские медики категорически отказались браться за разделение. Сложнейшая операция требовала опыта, оборудования и технологий, которыми местные больницы не располагали.Казалось бы, что может сделать простая женщина из крошечного села, без образования и связей? Но материнская любовь не знает преград. Зумрият начала рассылать письма в медицинские учреждения разных стран.Спасением стало обращение на российское телевидение. Девочки появились в программе Елены Малышевой, после чего их пригласили в Москву для обследования. Судьбоносным оказался момент, когда врач застал сестер в палате в отчаянной схватке: "Мы не хотим так жить. Лучше умереть...". Именно тогда хирург Александр Разумовский принял решение рискнуть и провести операцию.Зумрият до сих пор помнит каждую минуту того дня, когда стояла у лифта в центральной детской клинической больнице имени Филатова. 26 марта 2003 года в московской Детской городской клинической больнице №13 им. Филатова провели операцию по разделению сиамских близнецов. Двенадцать часов ожидания, молитв и надежды — именно столько времени потребовалось врачам для проведения уникальной операции по разделению и удалению третьей ноги."Увидев девочек на отдельных каталках, я едва не лишилась чувств. Будто снова их родила!" — вспоминает мать. А счастью 11-летних Зиты и Гиты, когда они пришли в себя и осознали, что теперь "отдельные", не было предела.Сложные годы "отдельной" свободыПосле исторической операции девочки вернулись в родное село. Они научились ходить на протезах, окончили школу, активно изучали языки, рисовали и занимались рукоделием.Однако жизнь "отдельно" требовала постоянного медицинского наблюдения. Для поддержания здоровья Зиты и Гиты врачи выписали целый лист лекарств и процедур. Резахановы безоговорочно доверяли российским медикам, подарившим их дочерям новую жизнь и досконально знавшим особенности их организмов.После основной операции по разделению девочкам потребовалось еще несколько хирургических вмешательств. Жизнь была нелегкой, но сестры не теряли оптимизма и радовались каждому дню своей "отдельной" свободы.Большие трагедии маленькой семьиТрагедия пришла внезапно. У Зиты были проблемы со здоровьем, ослеп один глаз, с 2013-го она постоянно наблюдалась в стационаре. 29 октября 2015 года 24-летней Зиты не стало — ее убил развившийся сепсис.Россия не оставила Резахановых в беде — в 2016 году по решению президента Гита и ее мама получили российское гражданство, что позволило им поддерживать состояние Гиты в московских клиниках.Три года назад семью постигло еще одно горе — от инфаркта скончался Рашид, отец девочек. "Теперь у меня умер муж, 22 дня борьбы и страшных мучений. Инфаркт, пневмонии, еще инфаркт, и его не стало. Я не знаю, как с этим жить. Ощущение, что тебя оторвали руки и ноги", — рассказывала о своем горе Зумрият.Сегодня 34-летняя Гита ведет серьезную борьбу за жизнь — несколько лет назад у нее обнаружили онкологическое заболевание. Позади операция на кишечнике, проведенная в Москве, в Клинической больнице Управления делами президента РФ. Уже год женщина находится в ремиссии."Я окончила факультет теологии, преподаю Коран и арабский язык. Занятия веду дистанционно. Очень люблю свою работу", — делится Гита, сохраняющая оптимизм несмотря на все испытания.Она признается, что ей часто снится сестра, которая поддерживает, помогает и успокаивает. "Когда Зиты не стало, я безумно переживала. Все думала, как там она... И однажды во сне увидела сестру в огромной светлой комнате, уточняющей: "А я здесь тоже учусь"".Миссия добра имени Зиты и ГитыУдивительная история сиамских близнецов не закончилась с их разделением или даже со смертью одной из сестер. Она трансформировалась в нечто большее — миссию помощи тем, кто в ней нуждается. По инициативе президента Киргизии в республике был создан благотворительный фонд имени Зиты и Гиты Резахановых, который возглавила их мать."Это фонд помощи всем, кто в ней нуждается. Когда писали устав, я настояла, чтобы там не было ограничений. Ведь столько раз сама слышала: "Вы нам не подходите по уставу". По нашему уставу — помощь, если мы можем, будет оказана каждому", — объясняет Зумрият.Материнская самоотверженность превратилась в профессию — в 50 лет Зумрият Резаханова получила свой первый диплом социального педагога. При ее содействии были проведены операции на сердце более чем 150 людям, приобретены десятки инвалидных колясок, изготовлены протезы для детей-инвалидов.В разговоре с журналистом мать и дочь Резахановы неустанно повторяли слова благодарности российским врачам: и тем, кто разделил близнецов, и тем, кто до последнего помогал Зите, и тем, кто спас Гиту от онкологического заболевания.А еще они мечтают лично встретиться с президентом России, чтобы выразить признательность за то, что он не остался равнодушным к их судьбе, предоставив российское гражданство и возможность лечения в лучших клиниках Москвы.

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общество, россия, киргизия, москва, елена малышева