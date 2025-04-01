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Бирюков: в Москве стартовал месячник по благоустройству - РИА Новости, 01.04.2025
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09:31 01.04.2025 (обновлено: 09:32 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/biryukov-2008564252.html
Бирюков: в Москве стартовал месячник по благоустройству
Бирюков: в Москве стартовал месячник по благоустройству - РИА Новости, 01.04.2025
Бирюков: в Москве стартовал месячник по благоустройству
Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице во вторник, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:31:00+03:00
2025-04-01T09:32:00+03:00
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице во вторник, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В Москве стартовал месячник по благоустройству. Наша главная задача - за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты - начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, чтобы майские праздники, юбилейный День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства начали мероприятия по промывке дорог, инженерных сооружений и фасадов зданий еще в марте, так как позволили погодные условия. "В апреле проведем комплексную уборку общественных пространств и дворовых территорий, обновим детские и спортивные площадки, отремонтируем и покрасим скамейки, обустроим цветники, высадим деревья. В жилых домах промоют входные группы, лестницы и перила, приведут в порядок системы наружного водоотвода, козырьки над подъездами, осветительные и отопительные приборы", - пояснил заммэра. Дорожные службы приступят к обновлению разметки, промоют остановки городского транспорта, шумозащитные экраны, буферы безопасности, светофоры, дорожные знаки и указатели, рассказал он. Он подчеркнул, что 12 и 26 апреля в столице пройдут общегородские субботники, в которых смогут принять участие все желающие. Запланирована уборка дворов, парков, территорий социальных и спортивных объектов. Для координации всех работ в рамках месячника по благоустройству создан городской штаб, который возглавил Бирюков.
https://ria.ru/20250331/tsvetniki-2008373428.html
https://ria.ru/20250329/moskva-2008129614.html
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
Бирюков: в Москве стартовал месячник по благоустройству

Заммэра Бирюков: в Москве стартовал месячник по благоустройству

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПромывка дорог с шампунем после зимы на Кутузовском проспекте в Москве
Промывка дорог с шампунем после зимы на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Промывка дорог с шампунем после зимы на Кутузовском проспекте в Москве
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице во вторник, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Москве стартовал месячник по благоустройству. Наша главная задача - за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты - начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, чтобы майские праздники, юбилейный День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства начали мероприятия по промывке дорог, инженерных сооружений и фасадов зданий еще в марте, так как позволили погодные условия.
"В апреле проведем комплексную уборку общественных пространств и дворовых территорий, обновим детские и спортивные площадки, отремонтируем и покрасим скамейки, обустроим цветники, высадим деревья. В жилых домах промоют входные группы, лестницы и перила, приведут в порядок системы наружного водоотвода, козырьки над подъездами, осветительные и отопительные приборы", - пояснил заммэра.
Дорожные службы приступят к обновлению разметки, промоют остановки городского транспорта, шумозащитные экраны, буферы безопасности, светофоры, дорожные знаки и указатели, рассказал он.
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Он подчеркнул, что 12 и 26 апреля в столице пройдут общегородские субботники, в которых смогут принять участие все желающие. Запланирована уборка дворов, парков, территорий социальных и спортивных объектов.
Для координации всех работ в рамках месячника по благоустройству создан городской штаб, который возглавил Бирюков.
 
МоскваГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
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