https://ria.ru/20250401/biryukov-2008564252.html

Бирюков: в Москве стартовал месячник по благоустройству

Бирюков: в Москве стартовал месячник по благоустройству - РИА Новости, 01.04.2025

Бирюков: в Москве стартовал месячник по благоустройству

Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице во вторник, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:31:00+03:00

2025-04-01T09:31:00+03:00

2025-04-01T09:32:00+03:00

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице во вторник, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В Москве стартовал месячник по благоустройству. Наша главная задача - за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты - начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, чтобы майские праздники, юбилейный День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства начали мероприятия по промывке дорог, инженерных сооружений и фасадов зданий еще в марте, так как позволили погодные условия. "В апреле проведем комплексную уборку общественных пространств и дворовых территорий, обновим детские и спортивные площадки, отремонтируем и покрасим скамейки, обустроим цветники, высадим деревья. В жилых домах промоют входные группы, лестницы и перила, приведут в порядок системы наружного водоотвода, козырьки над подъездами, осветительные и отопительные приборы", - пояснил заммэра. Дорожные службы приступят к обновлению разметки, промоют остановки городского транспорта, шумозащитные экраны, буферы безопасности, светофоры, дорожные знаки и указатели, рассказал он. Он подчеркнул, что 12 и 26 апреля в столице пройдут общегородские субботники, в которых смогут принять участие все желающие. Запланирована уборка дворов, парков, территорий социальных и спортивных объектов. Для координации всех работ в рамках месячника по благоустройству создан городской штаб, который возглавил Бирюков.

https://ria.ru/20250331/tsvetniki-2008373428.html

https://ria.ru/20250329/moskva-2008129614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков