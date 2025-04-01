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Израиль нанес удар по пригороду Бейрута Дахии
Израиль нанес удар по пригороду Бейрута Дахии - РИА Новости, 01.04.2025
Израиль нанес удар по пригороду Бейрута Дахии
Израиль нанес удар по южному пригороду Бейрута Дахии, говорится в Telegram-канале армии еврейского государства. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T03:49:00+03:00
2025-04-01T03:49:00+03:00
2025-04-01T04:59:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Израиль нанес удар по южному пригороду Бейрута Дахии, говорится в Telegram-канале армии еврейского государства."Некоторое время назад... ВВС Израиля нанесли удар по ключевому опорному пункту... "Хезболлы" в районе Дахия", — заявили в ЦАХАЛ.Как утверждают военные, целью стал боец ливанского движения.В свою очередь, агентство Reuters передает, что над Бейрутом низко летают самолеты, там прогремели взрывы.Ранее в пятницу ЦАХАЛ сообщила об атаке на склад с беспилотниками "Хезболлы" в Дахии. Это был первый удар по столице государства с ноября 2024 года, он стал ответом на утренний запуск снарядов по северу Израиля из Ливана.
https://ria.ru/20250328/izrail-2007985826.html
https://ria.ru/20250322/vvs-2006717553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес удар по пригороду Бейрута Дахии
Израиль заявил об ударе по опорному пункту "Хезболлы" в пригороде Бейрута