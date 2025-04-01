https://ria.ru/20250401/berbok-2008743293.html

Бербок выдвинула США требования по Украине

Бербок выдвинула США требования по Украине - РИА Новости, 01.04.2025

Бербок выдвинула США требования по Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции призвала США согласовать сделку по украинским ресурсам с законодательной системой ЕС, ее слова приводит... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:20:00+03:00

2025-04-01T18:20:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции призвала США согласовать сделку по украинским ресурсам с законодательной системой ЕС, ее слова приводит агентство Reuters."В конце концов, это наш европейский континент", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.При этом министр утверждает, что переговоры России и США вокруг конфликта на Украине "зашли в тупик".Ранее во вторник МИД Германии сообщил, что Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку Украине. Она заявила, что Германия выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи по 2029 год, в том числе три миллиарда евро в этом году.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Так же он добавил, что глава киевского режима хочет вступления Украины в НАТО, но понимает, что этого никогда не случится.На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.

https://ria.ru/20250401/ukraine-2008661478.html

https://ria.ru/20250401/tramp-2008497706.html

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в мире, украина, германия, сша, евросоюз, верховная рада украины, анналена бербок, нато