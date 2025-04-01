Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии возбудили дело после избиения подростка-инвалида сверстником - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/bashkirija-2008605203.html
В Башкирии возбудили дело после избиения подростка-инвалида сверстником
В Башкирии возбудили дело после избиения подростка-инвалида сверстником - РИА Новости, 01.04.2025
В Башкирии возбудили дело после избиения подростка-инвалида сверстником
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту избиения подростка-инвалида сверстником, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:06:00+03:00
2025-04-01T12:06:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
УФА, 1 апр - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту избиения подростка-инвалида сверстником, сообщило СУСК РФ по региону. "В Мечетлинском районе возбуждено уголовное дело по сообщению об избиении подростка-инвалида. В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о том, что в селе Большеустьикинском инвалид-подросток подвергся избиению со стороны сверстника, информация сопровождается видеозаписью",- говорится в сообщении. Дело возбуждено по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240929/bashkirija-1975341720.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Башкирии возбудили дело после избиения подростка-инвалида сверстником

В Башкирии СК возбудил дело после избиения подростка-инвалида сверстником

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 1 апр - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту избиения подростка-инвалида сверстником, сообщило СУСК РФ по региону.
"В Мечетлинском районе возбуждено уголовное дело по сообщению об избиении подростка-инвалида. В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о том, что в селе Большеустьикинском инвалид-подросток подвергся избиению со стороны сверстника, информация сопровождается видеозаписью",- говорится в сообщении.
Дело возбуждено по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), добавили в ведомстве.
Подростки избили пенсионера в городе Октябрьский в Башкирии - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В Башкирии толпа подростков избила пенсионера
29 сентября 2024, 14:05
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала