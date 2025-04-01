https://ria.ru/20250401/bashkirija-2008605203.html

В Башкирии возбудили дело после избиения подростка-инвалида сверстником

В Башкирии возбудили дело после избиения подростка-инвалида сверстником - РИА Новости, 01.04.2025

В Башкирии возбудили дело после избиения подростка-инвалида сверстником

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту избиения подростка-инвалида сверстником, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:06:00+03:00

2025-04-01T12:06:00+03:00

2025-04-01T12:06:00+03:00

происшествия

россия

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УФА, 1 апр - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту избиения подростка-инвалида сверстником, сообщило СУСК РФ по региону. "В Мечетлинском районе возбуждено уголовное дело по сообщению об избиении подростка-инвалида. В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о том, что в селе Большеустьикинском инвалид-подросток подвергся избиению со стороны сверстника, информация сопровождается видеозаписью",- говорится в сообщении. Дело возбуждено по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240929/bashkirija-1975341720.html

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происшествия, россия