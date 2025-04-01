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В Башкирии возбудили дело после избиения подростка-инвалида сверстником
В Башкирии возбудили дело после избиения подростка-инвалида сверстником - РИА Новости, 01.04.2025
В Башкирии возбудили дело после избиения подростка-инвалида сверстником
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту избиения подростка-инвалида сверстником, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:06:00+03:00
2025-04-01T12:06:00+03:00
2025-04-01T12:06:00+03:00
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УФА, 1 апр - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту избиения подростка-инвалида сверстником, сообщило СУСК РФ по региону. "В Мечетлинском районе возбуждено уголовное дело по сообщению об избиении подростка-инвалида. В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о том, что в селе Большеустьикинском инвалид-подросток подвергся избиению со стороны сверстника, информация сопровождается видеозаписью",- говорится в сообщении. Дело возбуждено по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), добавили в ведомстве.
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происшествия, россия
В Башкирии возбудили дело после избиения подростка-инвалида сверстником
В Башкирии СК возбудил дело после избиения подростка-инвалида сверстником