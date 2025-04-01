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Банки попросили Роскомнадзор защитить их от мошенничества с кешбэком - РИА Новости, 01.04.2025
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10:20 01.04.2025 (обновлено: 10:35 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/bank-2008577193.html
Банки попросили Роскомнадзор защитить их от мошенничества с кешбэком
Банки попросили Роскомнадзор защитить их от мошенничества с кешбэком - РИА Новости, 01.04.2025
Банки попросили Роскомнадзор защитить их от мошенничества с кешбэком
Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком, пишет РБК со ссылкой на данные Ассоциации банков России. В статье отмечается, что... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:20:00+03:00
2025-04-01T10:35:00+03:00
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком, пишет РБК со ссылкой на данные Ассоциации банков России. В статье отмечается, что ассоциация банков призвала создать базу данных с информацией о гражданах, которые призывают к заработку на возврате товара, а также блокировать сайты, где описываются любые недобросовестные практики по получению бонусов и кешбэка. "Как отмечается в материалах АБР, клиенты-фродеры, которые применяют мошеннические схемы получения кешбэка, переходят из банка в банк", — говорится в публикации. В свою очередь, Роскомнадзор отметил, что ведомство готово рассмотреть такие предложения.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Банки попросили Роскомнадзор защитить их от мошенничества с кешбэком

РБК: банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком

© Fotolia / Andres Rodriguezбанковские карты
банковские карты - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Fotolia / Andres Rodriguez
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком, пишет РБК со ссылкой на данные Ассоциации банков России.

В статье отмечается, что ассоциация банков призвала создать базу данных с информацией о гражданах, которые призывают к заработку на возврате товара, а также блокировать сайты, где описываются любые недобросовестные практики по получению бонусов и кешбэка.

"Как отмечается в материалах АБР, клиенты-фродеры, которые применяют мошеннические схемы получения кешбэка, переходят из банка в банк", — говорится в публикации.

В свою очередь, Роскомнадзор отметил, что ведомство готово рассмотреть такие предложения.
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