Банки попросили Роскомнадзор защитить их от мошенничества с кешбэком
РБК: банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком
банковские карты. Архивное фото
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком, пишет РБК со ссылкой на данные Ассоциации банков России.
В статье отмечается, что ассоциация банков призвала создать базу данных с информацией о гражданах, которые призывают к заработку на возврате товара, а также блокировать сайты, где описываются любые недобросовестные практики по получению бонусов и кешбэка.
"Как отмечается в материалах АБР, клиенты-фродеры, которые применяют мошеннические схемы получения кешбэка, переходят из банка в банк", — говорится в публикации.
В свою очередь, Роскомнадзор отметил, что ведомство готово рассмотреть такие предложения.
В статье отмечается, что ассоциация банков призвала создать базу данных с информацией о гражданах, которые призывают к заработку на возврате товара, а также блокировать сайты, где описываются любые недобросовестные практики по получению бонусов и кешбэка.
"Как отмечается в материалах АБР, клиенты-фродеры, которые применяют мошеннические схемы получения кешбэка, переходят из банка в банк", — говорится в публикации.
В свою очередь, Роскомнадзор отметил, что ведомство готово рассмотреть такие предложения.