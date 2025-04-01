https://ria.ru/20250401/bank-2008577193.html

Банки попросили Роскомнадзор защитить их от мошенничества с кешбэком

Банки попросили Роскомнадзор защитить их от мошенничества с кешбэком - РИА Новости, 01.04.2025

Банки попросили Роскомнадзор защитить их от мошенничества с кешбэком

Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком, пишет РБК со ссылкой на данные Ассоциации банков России. В статье отмечается, что... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:20:00+03:00

2025-04-01T10:20:00+03:00

2025-04-01T10:35:00+03:00

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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком, пишет РБК со ссылкой на данные Ассоциации банков России. В статье отмечается, что ассоциация банков призвала создать базу данных с информацией о гражданах, которые призывают к заработку на возврате товара, а также блокировать сайты, где описываются любые недобросовестные практики по получению бонусов и кешбэка. "Как отмечается в материалах АБР, клиенты-фродеры, которые применяют мошеннические схемы получения кешбэка, переходят из банка в банк", — говорится в публикации. В свою очередь, Роскомнадзор отметил, что ведомство готово рассмотреть такие предложения.

https://ria.ru/20250401/moshenniki-2008541485.html

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экономика, технологии, россия