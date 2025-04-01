В Москве поймали водителя Aurus с лжедокументами из Управделами президента
В Москве остановили водителя на Aurus с лжедокументами из Управделами президента
Автомобиль Aurus. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Москве остановили Aurus Senat со спецсигналами, у водителя которого были фальшивые документы из Управления делами президента, пишет Telegram-канал Baza.
"Следователи возбудили уголовное дело, а сам автомобиль стоимостью около 40 миллионов рублей изъяли", — говорится в публикации.
Отмечается, что во время проверки документов мужчина предоставил свидетельство о регистрации автомобиля, якобы выданное в 2022 году, но государственные органы начали использовать эту модель только с конца 2024-го.
Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что VIN-номера автомобиля нет в базе, при этом с госномером все нормально. А когда они обратились за информацией в Управделами президента, им сообщили, что такая машина у них не числится.
В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье о подделке документов.
"Следователи возбудили уголовное дело, а сам автомобиль стоимостью около 40 миллионов рублей изъяли", — говорится в публикации.
Отмечается, что во время проверки документов мужчина предоставил свидетельство о регистрации автомобиля, якобы выданное в 2022 году, но государственные органы начали использовать эту модель только с конца 2024-го.
Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что VIN-номера автомобиля нет в базе, при этом с госномером все нормально. А когда они обратились за информацией в Управделами президента, им сообщили, что такая машина у них не числится.
В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье о подделке документов.
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5 июня 2024, 10:41