https://ria.ru/20250401/aurus-2008614849.html

В Москве поймали водителя Aurus с лжедокументами из Управделами президента

В Москве поймали водителя Aurus с лжедокументами из Управделами президента - РИА Новости, 01.04.2025

В Москве поймали водителя Aurus с лжедокументами из Управделами президента

В Москве остановили Aurus Senat со спецсигналами, у водителя которого были фальшивые документы из Управления делами президента, пишет Telegram-канал Baza... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:37:00+03:00

2025-04-01T12:37:00+03:00

2025-04-01T17:34:00+03:00

происшествия

москва

россия

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950630520_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_3effb6e6e7670708c1f6dac5fce34a35.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Москве остановили Aurus Senat со спецсигналами, у водителя которого были фальшивые документы из Управления делами президента, пишет Telegram-канал Baza. "Следователи возбудили уголовное дело, а сам автомобиль стоимостью около 40 миллионов рублей изъяли", — говорится в публикации. Отмечается, что во время проверки документов мужчина предоставил свидетельство о регистрации автомобиля, якобы выданное в 2022 году, но государственные органы начали использовать эту модель только с конца 2024-го.Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что VIN-номера автомобиля нет в базе, при этом с госномером все нормально. А когда они обратились за информацией в Управделами президента, им сообщили, что такая машина у них не числится. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье о подделке документов.

https://ria.ru/20240605/aurus-1950589163.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, авто