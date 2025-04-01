Рейтинг@Mail.ru
В Москве поймали водителя Aurus с лжедокументами из Управделами президента - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 01.04.2025 (обновлено: 17:34 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/aurus-2008614849.html
В Москве поймали водителя Aurus с лжедокументами из Управделами президента
В Москве поймали водителя Aurus с лжедокументами из Управделами президента - РИА Новости, 01.04.2025
В Москве поймали водителя Aurus с лжедокументами из Управделами президента
В Москве остановили Aurus Senat со спецсигналами, у водителя которого были фальшивые документы из Управления делами президента, пишет Telegram-канал Baza... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:37:00+03:00
2025-04-01T17:34:00+03:00
происшествия
москва
россия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950630520_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_3effb6e6e7670708c1f6dac5fce34a35.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Москве остановили Aurus Senat со спецсигналами, у водителя которого были фальшивые документы из Управления делами президента, пишет Telegram-канал Baza. "Следователи возбудили уголовное дело, а сам автомобиль стоимостью около 40 миллионов рублей изъяли", — говорится в публикации. Отмечается, что во время проверки документов мужчина предоставил свидетельство о регистрации автомобиля, якобы выданное в 2022 году, но государственные органы начали использовать эту модель только с конца 2024-го.Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что VIN-номера автомобиля нет в базе, при этом с госномером все нормально. А когда они обратились за информацией в Управделами президента, им сообщили, что такая машина у них не числится. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье о подделке документов.
https://ria.ru/20240605/aurus-1950589163.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950630520_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_35d1b11ffca7680e7ef8a8a46355f980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, авто
Происшествия, Москва, Россия, Авто
В Москве поймали водителя Aurus с лжедокументами из Управделами президента

В Москве остановили водителя на Aurus с лжедокументами из Управделами президента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Aurus
Автомобиль Aurus - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Aurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Москве остановили Aurus Senat со спецсигналами, у водителя которого были фальшивые документы из Управления делами президента, пишет Telegram-канал Baza.

"Следователи возбудили уголовное дело, а сам автомобиль стоимостью около 40 миллионов рублей изъяли", — говорится в публикации.

Отмечается, что во время проверки документов мужчина предоставил свидетельство о регистрации автомобиля, якобы выданное в 2022 году, но государственные органы начали использовать эту модель только с конца 2024-го.

Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что VIN-номера автомобиля нет в базе, при этом с госномером все нормально. А когда они обратились за информацией в Управделами президента, им сообщили, что такая машина у них не числится.

В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье о подделке документов.
Автомобиль Aurus Senat на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
На стенде Aurus на ПМЭФ показали несколько новинок
5 июня 2024, 10:41
 
ПроисшествияМоскваРоссияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала