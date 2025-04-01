https://ria.ru/20250401/arheolog-2008698191.html

В Египте опровергли данные о подземном городе под пирамидами Гизы

В Египте опровергли данные о подземном городе под пирамидами Гизы - РИА Новости, 01.04.2025

В Египте опровергли данные о подземном городе под пирамидами Гизы

Утверждения о том, что под пирамидами Гизы находится "подземный город", не соответствуют действительности, заявил известный египетский археолог Захи Хавасс,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:16:00+03:00

2025-04-01T16:16:00+03:00

2025-04-01T16:16:00+03:00

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КАИР, 1 апр - РИА Новости. Утверждения о том, что под пирамидами Гизы находится "подземный город", не соответствуют действительности, заявил известный египетский археолог Захи Хавасс, назвав авторов исследования авантюристами. Ранее группа ученых из Италии, используя метод радиолокации, выступила с утверждениями, что обнаружила под пирамидой Хефрена в Гизе огромные вертикальные шахты и водную систему. Исследователи выразили мнение, что это может быть "подземный город". "Неразумно использовать спутниковые снимки и говорить о наличии города и цивилизации под пирамидами", - говорится в статье Хавасса, опубликованной в египетской газете Al Masry Al Youm. Археолог упомянул, что ранее миссия Стэнфордского университета из Калифорнии вместе с египетским университетом Айн-Шамс проводила исследование внутри пирамиды Хефрена и не обнаружила каких-либо колонн под ней. "Мы не слышали о том, что эти итальянские авантюристы проводили научные исследования в Египте! Их не видели в районе пирамид Гизы. Все, что они сделали, это использовали подобный журнал для распространения своих мифов", - написал Хавасс. Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст комплекса превышает 4,5 тысячи лет. Комплекс состоит из трех великих пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина.

https://ria.ru/20250214/istoriya-1999169133.html

https://ria.ru/20250330/piramidy-2007468899.html

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гиза, италия, калифорния, стэнфордский университет, в мире