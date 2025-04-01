Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-замглавы Ростовской области - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 01.04.2025 (обновлено: 17:12 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/arest-2008719461.html
Суд продлил арест экс-замглавы Ростовской области
Суд продлил арест экс-замглавы Ростовской области - РИА Новости, 01.04.2025
Суд продлил арест экс-замглавы Ростовской области
Басманный районный суд Москвы продлил до 2 июля арест бывшему заместителю губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении полномочий, РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:09:00+03:00
2025-04-01T17:12:00+03:00
происшествия
москва
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997388173_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_90d703342212a007997d309805064f58.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Басманный районный суд Москвы продлил до 2 июля арест бывшему заместителю губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Басманный районный суд Москвы продлил Федотовой срок содержания под стражей до 2 июля 2025 года", - сказал собеседник агентства.Федотову задержали в начале февраля. По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие.Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годах. По информации следствия, свою вину Федотова не признает. В конце марта она покинула свой пост.
https://ria.ru/20250203/zamgubernator-1997024658.html
москва
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997388173_144:0:1136:744_1920x0_80_0_0_4c0320356b2d02319d5383e2f4358b9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ростовская область
Происшествия, Москва, Ростовская область
Суд продлил арест экс-замглавы Ростовской области

Суд в Москве продлил арест экс-замглавы Ростовской области Федотовой до 2 июля

© РИА НовостиВице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова в зале суда
Вице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости
Вице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Басманный районный суд Москвы продлил до 2 июля арест бывшему заместителю губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Басманный районный суд Москвы продлил Федотовой срок содержания под стражей до 2 июля 2025 года", - сказал собеседник агентства.
Федотову задержали в начале февраля. По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие.
Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годах. По информации следствия, свою вину Федотова не признает. В конце марта она покинула свой пост.
Лилия Федотова - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Замгубернатора Ростовской области грозит до десяти лет тюрьмы
3 февраля, 12:39
 
ПроисшествияМоскваРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала