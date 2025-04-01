https://ria.ru/20250401/arest-2008719461.html

Суд продлил арест экс-замглавы Ростовской области

Суд продлил арест экс-замглавы Ростовской области - РИА Новости, 01.04.2025

Суд продлил арест экс-замглавы Ростовской области

Басманный районный суд Москвы продлил до 2 июля арест бывшему заместителю губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении полномочий, РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:09:00+03:00

2025-04-01T17:09:00+03:00

2025-04-01T17:12:00+03:00

происшествия

москва

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Басманный районный суд Москвы продлил до 2 июля арест бывшему заместителю губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Басманный районный суд Москвы продлил Федотовой срок содержания под стражей до 2 июля 2025 года", - сказал собеседник агентства.Федотову задержали в начале февраля. По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие.Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годах. По информации следствия, свою вину Федотова не признает. В конце марта она покинула свой пост.

https://ria.ru/20250203/zamgubernator-1997024658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, ростовская область