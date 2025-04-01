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В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ
В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ - РИА Новости, 01.04.2025
В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ
В Донецке управлением ФСБ России по ДНР задержаны два лжесотрудника ФСБ за вымогательство, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:46:00+03:00
2025-04-01T06:46:00+03:00
2025-04-01T06:46:00+03:00
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. В Донецке управлением ФСБ России по ДНР задержаны два лжесотрудника ФСБ за вымогательство, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Управлением ФСБ России по ДНР задержаны жители Донецка, представляющиеся сотрудниками органов безопасности и вымогавшие под угрозой физического насилия денежные средства", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, оперативные материалы переданы в Главное следственное управление МВД по ДНР для принятия процессуального решения. Задержанные мошенники дают признательные показания.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, россия, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ
В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ за вымогательство