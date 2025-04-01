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В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ - РИА Новости, 01.04.2025
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06:46 01.04.2025
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В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ
В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ - РИА Новости, 01.04.2025
В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ
В Донецке управлением ФСБ России по ДНР задержаны два лжесотрудника ФСБ за вымогательство, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:46:00+03:00
2025-04-01T06:46:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
россия
донецк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. В Донецке управлением ФСБ России по ДНР задержаны два лжесотрудника ФСБ за вымогательство, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Управлением ФСБ России по ДНР задержаны жители Донецка, представляющиеся сотрудниками органов безопасности и вымогавшие под угрозой физического насилия денежные средства", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, оперативные материалы переданы в Главное следственное управление МВД по ДНР для принятия процессуального решения. Задержанные мошенники дают признательные показания.
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донецкая народная республика
россия
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происшествия, донецкая народная республика, россия, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ

В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ за вымогательство

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. В Донецке управлением ФСБ России по ДНР задержаны два лжесотрудника ФСБ за вымогательство, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Управлением ФСБ России по ДНР задержаны жители Донецка, представляющиеся сотрудниками органов безопасности и вымогавшие под угрозой физического насилия денежные средства", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, оперативные материалы переданы в Главное следственное управление МВД по ДНР для принятия процессуального решения. Задержанные мошенники дают признательные показания.
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ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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