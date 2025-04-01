https://ria.ru/20250401/arest-2008549267.html

В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ

В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ - РИА Новости, 01.04.2025

В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ

В Донецке управлением ФСБ России по ДНР задержаны два лжесотрудника ФСБ за вымогательство, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:46:00+03:00

2025-04-01T06:46:00+03:00

2025-04-01T06:46:00+03:00

происшествия

донецкая народная республика

россия

донецк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. В Донецке управлением ФСБ России по ДНР задержаны два лжесотрудника ФСБ за вымогательство, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Управлением ФСБ России по ДНР задержаны жители Донецка, представляющиеся сотрудниками органов безопасности и вымогавшие под угрозой физического насилия денежные средства", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, оперативные материалы переданы в Главное следственное управление МВД по ДНР для принятия процессуального решения. Задержанные мошенники дают признательные показания.

https://ria.ru/20241105/banda-1981865775.html

донецкая народная республика

россия

донецк

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, россия, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)