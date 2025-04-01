Судебное заседание по делу блогера Апачева назначили на 10 апреля
Рассмотрение административного нарушения по делу Апачева назначили на 10 апреля
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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КУРСК, 1 апр - РИА Новости. Судебное заседание по рассмотрению материалов дела об административном правонарушении в отношении блогера Акима Апачева назначено на 10 апреля, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.
"Согласно материалам дела, Аким Гасанов (псевдоним Аким Апачев) 22 марта 2025 года, находясь на территории освобожденного от ВСУ районного центра Курской области – г. Суджа, осуществил видеосъемку, которую разместил в сети интернет, где он наносит краской из аэрозольного баллончика на одной из стен здания надпись…, содержащую, согласно справке об исследовании, разговорно-сниженную и грубейшую бранную лексику", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов.
Отмечается, что надпись в опубликованном Гасановым видео выражена в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу и вызвала большой общественный негативный резонанс в интернете.
"Судебное заседание назначено на 14:30 10 04.2025", - сообщили в пресс-службе судов.
В воскресенье, 23 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева, который писал баллончиком на стенах, присутствует как минимум три состава административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". Позже сам Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити. Хинштейн во время заседания правительства области заявил, что извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения.
Ранее Хинштейн запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения рэпера Акима Апачева, которые он принес за совершенный в курской Судже вандализм. Более 87% участников опроса не верят в его раскаяние.