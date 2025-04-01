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Судебное заседание по делу блогера Апачева назначили на 10 апреля - РИА Новости, 01.04.2025
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11:54 01.04.2025 (обновлено: 12:47 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/apachev-2008601918.html
Судебное заседание по делу блогера Апачева назначили на 10 апреля
Судебное заседание по делу блогера Апачева назначили на 10 апреля - РИА Новости, 01.04.2025
Судебное заседание по делу блогера Апачева назначили на 10 апреля
Судебное заседание по рассмотрению материалов дела об административном правонарушении в отношении блогера Акима Апачева назначено на 10 апреля, сообщили в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:54:00+03:00
2025-04-01T12:47:00+03:00
курская область
суджа
аким апачев
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 1 апр - РИА Новости. Судебное заседание по рассмотрению материалов дела об административном правонарушении в отношении блогера Акима Апачева назначено на 10 апреля, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области. "Согласно материалам дела, Аким Гасанов (псевдоним Аким Апачев) 22 марта 2025 года, находясь на территории освобожденного от ВСУ районного центра Курской области – г. Суджа, осуществил видеосъемку, которую разместил в сети интернет, где он наносит краской из аэрозольного баллончика на одной из стен здания надпись…, содержащую, согласно справке об исследовании, разговорно-сниженную и грубейшую бранную лексику", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов. Отмечается, что надпись в опубликованном Гасановым видео выражена в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу и вызвала большой общественный негативный резонанс в интернете. "Судебное заседание назначено на 14:30 10 04.2025", - сообщили в пресс-службе судов.В воскресенье, 23 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева, который писал баллончиком на стенах, присутствует как минимум три состава административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". Позже сам Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити. Хинштейн во время заседания правительства области заявил, что извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения.Ранее Хинштейн запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения рэпера Акима Апачева, которые он принес за совершенный в курской Судже вандализм. Более 87% участников опроса не верят в его раскаяние.
https://ria.ru/20250331/apachev-2008431735.html
https://ria.ru/20250324/hinshtejn-2006884208.html
курская область
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курская область, суджа, аким апачев, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Суджа, Аким Апачев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Судебное заседание по делу блогера Апачева назначили на 10 апреля

Рассмотрение административного нарушения по делу Апачева назначили на 10 апреля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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КУРСК, 1 апр - РИА Новости. Судебное заседание по рассмотрению материалов дела об административном правонарушении в отношении блогера Акима Апачева назначено на 10 апреля, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.
"Согласно материалам дела, Аким Гасанов (псевдоним Аким Апачев) 22 марта 2025 года, находясь на территории освобожденного от ВСУ районного центра Курской области – г. Суджа, осуществил видеосъемку, которую разместил в сети интернет, где он наносит краской из аэрозольного баллончика на одной из стен здания надпись…, содержащую, согласно справке об исследовании, разговорно-сниженную и грубейшую бранную лексику", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов.
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Отмечается, что надпись в опубликованном Гасановым видео выражена в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу и вызвала большой общественный негативный резонанс в интернете.
"Судебное заседание назначено на 14:30 10 04.2025", - сообщили в пресс-службе судов.
В воскресенье, 23 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева, который писал баллончиком на стенах, присутствует как минимум три состава административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". Позже сам Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити. Хинштейн во время заседания правительства области заявил, что извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения.
Ранее Хинштейн запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения рэпера Акима Апачева, которые он принес за совершенный в курской Судже вандализм. Более 87% участников опроса не верят в его раскаяние.
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Курская областьСуджаАким АпачевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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