https://ria.ru/20250401/apachev-2008601918.html

Судебное заседание по делу блогера Апачева назначили на 10 апреля

Судебное заседание по делу блогера Апачева назначили на 10 апреля - РИА Новости, 01.04.2025

Судебное заседание по делу блогера Апачева назначили на 10 апреля

Судебное заседание по рассмотрению материалов дела об административном правонарушении в отношении блогера Акима Апачева назначено на 10 апреля, сообщили в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:54:00+03:00

2025-04-01T11:54:00+03:00

2025-04-01T12:47:00+03:00

курская область

суджа

аким апачев

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg

КУРСК, 1 апр - РИА Новости. Судебное заседание по рассмотрению материалов дела об административном правонарушении в отношении блогера Акима Апачева назначено на 10 апреля, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области. "Согласно материалам дела, Аким Гасанов (псевдоним Аким Апачев) 22 марта 2025 года, находясь на территории освобожденного от ВСУ районного центра Курской области – г. Суджа, осуществил видеосъемку, которую разместил в сети интернет, где он наносит краской из аэрозольного баллончика на одной из стен здания надпись…, содержащую, согласно справке об исследовании, разговорно-сниженную и грубейшую бранную лексику", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов. Отмечается, что надпись в опубликованном Гасановым видео выражена в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу и вызвала большой общественный негативный резонанс в интернете. "Судебное заседание назначено на 14:30 10 04.2025", - сообщили в пресс-службе судов.В воскресенье, 23 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева, который писал баллончиком на стенах, присутствует как минимум три состава административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". Позже сам Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити. Хинштейн во время заседания правительства области заявил, что извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения.Ранее Хинштейн запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения рэпера Акима Апачева, которые он принес за совершенный в курской Судже вандализм. Более 87% участников опроса не верят в его раскаяние.

https://ria.ru/20250331/apachev-2008431735.html

https://ria.ru/20250324/hinshtejn-2006884208.html

курская область

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, суджа, аким апачев, вооруженные силы украины, происшествия