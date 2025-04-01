https://ria.ru/20250401/anokhin-2008769400.html

Анохин: В Смоленской области создадут сельхозкооперативы с господдержкой

Анохин: В Смоленской области создадут сельхозкооперативы с господдержкой - РИА Новости, 01.04.2025

Анохин: В Смоленской области создадут сельхозкооперативы с господдержкой

В Смоленской области начинают развивать сеть сельхозкооперативов с государственной поддержкой, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T20:55:00+03:00

2025-04-01T20:55:00+03:00

2025-04-01T20:55:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

господдержка

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Смоленской области начинают развивать сеть сельхозкооперативов с государственной поддержкой, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале по итогам заседания правительства области. "Поставил задачу создать такие условия, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью в сельской местности нашим жителям было максимально выгодно и удобно. Сельхозкооперативы помогут фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств со стабильным сбытом продукции по выгодным ценам, предоставлением оборудования, рассады, удобрений, консультациями, решением многих других вопросов", - пояснил Анохин. Он отметил, что первый такой кооператив создан в этом году в Сафоновском районе. Он объединил предпринимателей, производящих молоко. В ближайшее время планируется организовать аналогичное партнерство для развития овощеводства в Ярцевском районе. "Смоляне могут открыть свое дело с помощью социального контракта. Так, желающие заняться разведением молочного скота или овощеводством и имеющие право на поддержку, могут выйти на стабильный ежемесячный доход за полгода. Будущему фермеру предстоит 6 месяцев трудиться и бесплатно обучаться. После этого у него будет свое дело с понятной бизнес-моделью и перспективой развития", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20250331/anokhin-2008507134.html

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смоленская область, василий анохин, господдержка