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Анохин: В Смоленской области создадут сельхозкооперативы с господдержкой
Анохин: В Смоленской области создадут сельхозкооперативы с господдержкой - РИА Новости, 01.04.2025
Анохин: В Смоленской области создадут сельхозкооперативы с господдержкой
В Смоленской области начинают развивать сеть сельхозкооперативов с государственной поддержкой, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T20:55:00+03:00
2025-04-01T20:55:00+03:00
2025-04-01T20:55:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Смоленской области начинают развивать сеть сельхозкооперативов с государственной поддержкой, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале по итогам заседания правительства области. "Поставил задачу создать такие условия, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью в сельской местности нашим жителям было максимально выгодно и удобно. Сельхозкооперативы помогут фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств со стабильным сбытом продукции по выгодным ценам, предоставлением оборудования, рассады, удобрений, консультациями, решением многих других вопросов", - пояснил Анохин. Он отметил, что первый такой кооператив создан в этом году в Сафоновском районе. Он объединил предпринимателей, производящих молоко. В ближайшее время планируется организовать аналогичное партнерство для развития овощеводства в Ярцевском районе. "Смоляне могут открыть свое дело с помощью социального контракта. Так, желающие заняться разведением молочного скота или овощеводством и имеющие право на поддержку, могут выйти на стабильный ежемесячный доход за полгода. Будущему фермеру предстоит 6 месяцев трудиться и бесплатно обучаться. После этого у него будет свое дело с понятной бизнес-моделью и перспективой развития", - добавил губернатор.
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смоленская область, василий анохин, господдержка
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Господдержка
Анохин: В Смоленской области создадут сельхозкооперативы с господдержкой
Губернатор Анохин: на Смоленщине будут развивать сеть сельхозкооперативов
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Смоленской области начинают развивать сеть сельхозкооперативов с государственной поддержкой, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале по итогам заседания правительства области.
"Поставил задачу создать такие условия, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью в сельской местности нашим жителям было максимально выгодно и удобно. Сельхозкооперативы помогут фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств со стабильным сбытом продукции по выгодным ценам, предоставлением оборудования, рассады, удобрений, консультациями, решением многих других вопросов", - пояснил Анохин.
Он отметил, что первый такой кооператив создан в этом году в Сафоновском районе. Он объединил предпринимателей, производящих молоко. В ближайшее время планируется организовать аналогичное партнерство для развития овощеводства в Ярцевском районе.
"Смоляне могут открыть свое дело с помощью социального контракта. Так, желающие заняться разведением молочного скота или овощеводством и имеющие право на поддержку, могут выйти на стабильный ежемесячный доход за полгода. Будущему фермеру предстоит 6 месяцев трудиться и бесплатно обучаться. После этого у него будет свое дело с понятной бизнес-моделью и перспективой развития", - добавил губернатор.