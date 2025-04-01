Рейтинг@Mail.ru
Анохин: В Смоленской области создадут сельхозкооперативы с господдержкой - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:55 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/anokhin-2008769400.html
Анохин: В Смоленской области создадут сельхозкооперативы с господдержкой
Анохин: В Смоленской области создадут сельхозкооперативы с господдержкой - РИА Новости, 01.04.2025
Анохин: В Смоленской области создадут сельхозкооперативы с господдержкой
В Смоленской области начинают развивать сеть сельхозкооперативов с государственной поддержкой, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T20:55:00+03:00
2025-04-01T20:55:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
господдержка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Смоленской области начинают развивать сеть сельхозкооперативов с государственной поддержкой, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале по итогам заседания правительства области. "Поставил задачу создать такие условия, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью в сельской местности нашим жителям было максимально выгодно и удобно. Сельхозкооперативы помогут фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств со стабильным сбытом продукции по выгодным ценам, предоставлением оборудования, рассады, удобрений, консультациями, решением многих других вопросов", - пояснил Анохин. Он отметил, что первый такой кооператив создан в этом году в Сафоновском районе. Он объединил предпринимателей, производящих молоко. В ближайшее время планируется организовать аналогичное партнерство для развития овощеводства в Ярцевском районе. "Смоляне могут открыть свое дело с помощью социального контракта. Так, желающие заняться разведением молочного скота или овощеводством и имеющие право на поддержку, могут выйти на стабильный ежемесячный доход за полгода. Будущему фермеру предстоит 6 месяцев трудиться и бесплатно обучаться. После этого у него будет свое дело с понятной бизнес-моделью и перспективой развития", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20250331/anokhin-2008507134.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_14:0:1858:1383_1920x0_80_0_0_48d4155fe0f65b25757ed2fe4f1891d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин, господдержка
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Господдержка
Анохин: В Смоленской области создадут сельхозкооперативы с господдержкой

Губернатор Анохин: на Смоленщине будут развивать сеть сельхозкооперативов

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Смоленской области начинают развивать сеть сельхозкооперативов с государственной поддержкой, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале по итогам заседания правительства области.
"Поставил задачу создать такие условия, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью в сельской местности нашим жителям было максимально выгодно и удобно. Сельхозкооперативы помогут фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств со стабильным сбытом продукции по выгодным ценам, предоставлением оборудования, рассады, удобрений, консультациями, решением многих других вопросов", - пояснил Анохин.
Он отметил, что первый такой кооператив создан в этом году в Сафоновском районе. Он объединил предпринимателей, производящих молоко. В ближайшее время планируется организовать аналогичное партнерство для развития овощеводства в Ярцевском районе.
"Смоляне могут открыть свое дело с помощью социального контракта. Так, желающие заняться разведением молочного скота или овощеводством и имеющие право на поддержку, могут выйти на стабильный ежемесячный доход за полгода. Будущему фермеру предстоит 6 месяцев трудиться и бесплатно обучаться. После этого у него будет свое дело с понятной бизнес-моделью и перспективой развития", - добавил губернатор.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Анохин вручил знаки отличия работникам культуры Смоленской области
31 марта, 20:18
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинГосподдержка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала