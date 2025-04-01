https://ria.ru/20250401/alkogol-2008609402.html

Доля непьющих россиян выросла до максимума как минимум с 2011 года

Доля непьющих россиян выросла до максимума как минимум с 2011 года - РИА Новости, 01.04.2025

Доля непьющих россиян выросла до максимума как минимум с 2011 года

Доля не пьющих алкоголь россиян в прошлом году выросла до 45% — это стало максимальным значением с 2011-го, а возможно и за все время, следует из анализа РИА... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:22:00+03:00

2025-04-01T12:22:00+03:00

2025-04-01T13:28:00+03:00

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Доля не пьющих алкоголь россиян в прошлом году выросла до 45% — это стало максимальным значением с 2011-го, а возможно и за все время, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни, проведенного Росстатом.Исследование проходит с периодичностью раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, оно основано на выборочном опросе представителей разных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022-м.Доля россиян, которые не употребляют алкоголь, в 2024-м выросла до 45% с 42,2% двумя годами ранее — это стало максимальным значением с 2011-го, когда Росстат начал публиковать этот сборник (тогда было 38,2%). Одновременно доля пьющих хмельные напитки снизилась до 54,4% с 57,3%, при этом 0,6% граждан не смогли однозначно ответить на вопрос про употребление алкоголя.Тенденция характерна для представителей обоих полов. Доля мужчин-трезвенников впервые превысила треть, увеличившись за два года на 2,6% и достигнув 35,1%. Среди женщин алкоголь вовсе не пьют уже 53,1%, хотя еще двумя годами ранее было 50,3%.Среди пьющих алкоголь изменилась частота его употребления. Так, один-два раза в месяц стали пить 34,9% опрошенных против 33,9% двумя годами ранее, а несколько раз в неделю — 4,9% против 4,7%. При этом снизилась доля употребляющих каждый день — на 0,1%, раз в неделю — на 0,2%, только по праздникам — на 0,9%.Большинство женщин, пьющих алкоголь, употребляют его по праздникам (60%) или один-два раза в месяц (30,8%). Среди мужчин регулярность отличается: хотя в основном большинство употребляет один-два раза в месяц (38,4%) или только по праздникам (28,7%), почти четверть употребляющих алкогольные напитки делает это раз в неделю (23,9%). Кроме того, россияне стали пить меньше вина, шампанского и пива, переключившись на более крепкий алкоголь. Так, доля тех, кто употребляет вино, снизилась с 63,7% до 61,7%, пиво — с 57,9% до 56,9%, а горячительные напитки, наоборот, выросла — с 62,7% до 67%. При этом частота употребления крепкого алкоголя сильнее всего выросла среди тех, кто пьет его только по праздникам — на 2,4%, до 40,1%, а также один-два раза в месяц — на 1,2%, до 19,5%.Поддерживают информацию Росстата о сокращении потребления россиянами алкоголя до многолетних минимумом и данные ЕМИСС: по итогам июня прошлого года потребление алкогольной продукции на душу населения в стране за последние 12 календарных месяцев впервые опустилось ниже восьми литров, составив 7,98 литра.

https://ria.ru/20250117/c2h5oh--1994026561.html

https://ria.ru/20250317/vodka-2005416635.html

https://ria.ru/20250318/prodazha-2005794149.html

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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)