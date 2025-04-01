https://ria.ru/20250401/aktivy-2008584104.html

Швейцария назвала сумму замороженных российских активов

Швейцария назвала сумму замороженных российских активов - РИА Новости, 01.04.2025

Швейцария назвала сумму замороженных российских активов

Швейцария заморозила еще 340 миллионов долларов частных российских активов и шесть миллионов от Банка России, следует из обновленных данных по санкциям,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:42:00+03:00

2025-04-01T10:42:00+03:00

2025-04-01T12:02:00+03:00

экономика

швейцария

берн (кантон)

россия

евросоюз

нато

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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ЖЕНЕВА, 1 апр — РИА Новости. Швейцария заморозила еще 340 миллионов долларов частных российских активов и шесть миллионов от Банка России, следует из обновленных данных по санкциям, опубликованных Государственным секретариатом по экономике (SECO). "По состоянию на 31 марта 2025 года активы, замороженные в Швейцарии, составили 7,4 миллиарда франков, к которым добавились 14 объектов недвижимости физических или юридических лиц, на которые распространяются санкции", — говорится в документе. При этом заблокированные средства Центробанка увеличились с 7,4 до 7,45 миллиарда франков.Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям, введенным против России с 24 февраля 2022 года.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.

https://ria.ru/20250331/es-2008500695.html

https://ria.ru/20250322/aktivy-2006625123.html

https://ria.ru/20250310/sanktsii-2003940736.html

швейцария

берн (кантон)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, швейцария, берн (кантон), россия, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, реакция на санкции