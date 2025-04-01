https://ria.ru/20250401/aktivy-2008584104.html
Швейцария назвала сумму замороженных российских активов
Швейцария назвала сумму замороженных российских активов - РИА Новости, 01.04.2025
Швейцария назвала сумму замороженных российских активов
Швейцария заморозила еще 340 миллионов долларов частных российских активов и шесть миллионов от Банка России, следует из обновленных данных по санкциям,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:42:00+03:00
2025-04-01T10:42:00+03:00
2025-04-01T12:02:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 1 апр — РИА Новости. Швейцария заморозила еще 340 миллионов долларов частных российских активов и шесть миллионов от Банка России, следует из обновленных данных по санкциям, опубликованных Государственным секретариатом по экономике (SECO). "По состоянию на 31 марта 2025 года активы, замороженные в Швейцарии, составили 7,4 миллиарда франков, к которым добавились 14 объектов недвижимости физических или юридических лиц, на которые распространяются санкции", — говорится в документе. При этом заблокированные средства Центробанка увеличились с 7,4 до 7,45 миллиарда франков.Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям, введенным против России с 24 февраля 2022 года.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
https://ria.ru/20250331/es-2008500695.html
https://ria.ru/20250322/aktivy-2006625123.html
https://ria.ru/20250310/sanktsii-2003940736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, швейцария, берн (кантон), россия, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Швейцария, Берн (кантон), Россия, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Швейцария назвала сумму замороженных российских активов
Швейцария заморозила российские активы на $8,38 млрд и 14 объектов недвижимости
ЖЕНЕВА, 1 апр — РИА Новости. Швейцария заморозила еще 340 миллионов долларов частных российских активов и шесть миллионов от Банка России, следует из обновленных данных по санкциям, опубликованных Государственным секретариатом по экономике (SECO).
"По состоянию на 31 марта 2025 года активы, замороженные в Швейцарии
, составили 7,4 миллиарда франков
, к которым добавились 14 объектов недвижимости физических или юридических лиц, на которые распространяются санкции", — говорится в документе.
При этом заблокированные средства Центробанка увеличились с 7,4 до 7,45 миллиарда франков.
В августе прошлого года замороженные в Швейцарии российские активы оценивались в 7,1 миллиарда швейцарских франков.
Швейцария не входит в ЕС
и НАТО
, но Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям, введенным против России
с 24 февраля 2022 года.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.