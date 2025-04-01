https://ria.ru/20250401/afganistan-2008671462.html

Афганистан рассчитывает начать обмен делегациями с Россией, заявил посол

Афганистан рассчитывает начать обмен делегациями с Россией, заявил посол - РИА Новости, 01.04.2025

Афганистан рассчитывает начать обмен делегациями с Россией, заявил посол

Афганистан рассчитывает начать интенсивный обмен делегациями с РФ после возможной приостановки запрета талибов*, сказал РИА Новости глава политбюро движения и... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:14:00+03:00

2025-04-01T15:14:00+03:00

2025-04-01T15:14:00+03:00

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россия

афганистан

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сухейль шахин

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ДОХА, 1 апр – РИА Новости. Афганистан рассчитывает начать интенсивный обмен делегациями с РФ после возможной приостановки запрета талибов*, сказал РИА Новости глава политбюро движения и афганский посол в Катаре Сухейль Шахин. В понедельник генпрокуратура РФ запросила Верховный суд о приостановке запрета деятельности в России движения "Талибан"*. "Я надеюсь, что после того, как будет устранен этот запрет, разнообразные делегации посетят столицы обеих стран для изучения путей и сфер сотрудничества", - сказал собеседник агентства. Заседание Верховного суда РФ по иску генпрокуратуры назначено на 17 апреля.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20250401/afganistan-2008665851.html

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афганистан

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в мире, россия, афганистан, катар, сухейль шахин, оон, талибан