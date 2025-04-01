Рейтинг@Mail.ru
Афганистан рассчитывает начать обмен делегациями с Россией, заявил посол - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/afganistan-2008671462.html
Афганистан рассчитывает начать обмен делегациями с Россией, заявил посол
Афганистан рассчитывает начать обмен делегациями с Россией, заявил посол - РИА Новости, 01.04.2025
Афганистан рассчитывает начать обмен делегациями с Россией, заявил посол
Афганистан рассчитывает начать интенсивный обмен делегациями с РФ после возможной приостановки запрета талибов*, сказал РИА Новости глава политбюро движения и... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:14:00+03:00
2025-04-01T15:14:00+03:00
в мире
россия
афганистан
катар
сухейль шахин
оон
талибан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg
ДОХА, 1 апр – РИА Новости. Афганистан рассчитывает начать интенсивный обмен делегациями с РФ после возможной приостановки запрета талибов*, сказал РИА Новости глава политбюро движения и афганский посол в Катаре Сухейль Шахин. В понедельник генпрокуратура РФ запросила Верховный суд о приостановке запрета деятельности в России движения "Талибан"*. "Я надеюсь, что после того, как будет устранен этот запрет, разнообразные делегации посетят столицы обеих стран для изучения путей и сфер сотрудничества", - сказал собеседник агентства. Заседание Верховного суда РФ по иску генпрокуратуры назначено на 17 апреля.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20250401/afganistan-2008665851.html
россия
афганистан
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_094803a406003918c3840565a82e2abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, афганистан, катар, сухейль шахин, оон, талибан
В мире, Россия, Афганистан, Катар, Сухейль Шахин, ООН, Талибан
Афганистан рассчитывает начать обмен делегациями с Россией, заявил посол

Посол Шахин: Афганистан рассчитывает на интенсивный обмен делегациями с Россией

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 1 апр – РИА Новости. Афганистан рассчитывает начать интенсивный обмен делегациями с РФ после возможной приостановки запрета талибов*, сказал РИА Новости глава политбюро движения и афганский посол в Катаре Сухейль Шахин.
В понедельник генпрокуратура РФ запросила Верховный суд о приостановке запрета деятельности в России движения "Талибан"*.
«
"Я надеюсь, что после того, как будет устранен этот запрет, разнообразные делегации посетят столицы обеих стран для изучения путей и сфер сотрудничества", - сказал собеседник агентства.
Заседание Верховного суда РФ по иску генпрокуратуры назначено на 17 апреля.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава политбюро Афганистана заявил о скором сближении с Россией
Вчера, 14:58
 
В миреРоссияАфганистанКатарСухейль ШахинООНТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала