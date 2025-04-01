https://ria.ru/20250401/afganistan-2008671462.html
Афганистан рассчитывает начать обмен делегациями с Россией, заявил посол
Афганистан рассчитывает начать обмен делегациями с Россией, заявил посол - РИА Новости, 01.04.2025
Афганистан рассчитывает начать обмен делегациями с Россией, заявил посол
Афганистан рассчитывает начать интенсивный обмен делегациями с РФ после возможной приостановки запрета талибов*, сказал РИА Новости глава политбюро движения и... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:14:00+03:00
2025-04-01T15:14:00+03:00
2025-04-01T15:14:00+03:00
в мире
россия
афганистан
катар
сухейль шахин
оон
талибан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg
ДОХА, 1 апр – РИА Новости. Афганистан рассчитывает начать интенсивный обмен делегациями с РФ после возможной приостановки запрета талибов*, сказал РИА Новости глава политбюро движения и афганский посол в Катаре Сухейль Шахин. В понедельник генпрокуратура РФ запросила Верховный суд о приостановке запрета деятельности в России движения "Талибан"*. "Я надеюсь, что после того, как будет устранен этот запрет, разнообразные делегации посетят столицы обеих стран для изучения путей и сфер сотрудничества", - сказал собеседник агентства. Заседание Верховного суда РФ по иску генпрокуратуры назначено на 17 апреля.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20250401/afganistan-2008665851.html
россия
афганистан
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_094803a406003918c3840565a82e2abc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афганистан, катар, сухейль шахин, оон, талибан
В мире, Россия, Афганистан, Катар, Сухейль Шахин, ООН, Талибан
Афганистан рассчитывает начать обмен делегациями с Россией, заявил посол
Посол Шахин: Афганистан рассчитывает на интенсивный обмен делегациями с Россией