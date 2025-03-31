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Музыканта Жилина выписали из больницы

Музыканта Жилина выписали из больницы - РИА Новости, 31.03.2025

Музыканта Жилина выписали из больницы

Народного артиста России, музыканта Сергея Жилина выписали из больницы, он уже вернулся к работе, сообщила РИА Новости его представитель. РИА Новости, 31.03.2025

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Народного артиста России, музыканта Сергея Жилина выписали из больницы, он уже вернулся к работе, сообщила РИА Новости его представитель. Ранее 23 марта Жилин был госпитализирован, ему потребовалось незначительное операционное вмешательство. Представитель музыканта подчеркнула, что, несмотря на некоторые сообщения в СМИ, "ничего серьезного там нет". "Да, конечно, выписали. Он уже на работе", - сказала собеседница агентства. Сергей Жилин – российский музыкант, пианист, дирижер, композитор и педагог, руководитель музыкальных коллективов "Фонограф". Вместе с коллективом принимал участие во многих музыкальных телевизионных передачах, таких как "Голос", "Достояние республики", "Две звезды" и других.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей жилин (музыкант), "голос", новости культуры