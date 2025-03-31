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Музыканта Жилина выписали из больницы - РИА Новости, 31.03.2025
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Шоубиз
 
15:00 31.03.2025
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Музыканта Жилина выписали из больницы
Музыканта Жилина выписали из больницы - РИА Новости, 31.03.2025
Музыканта Жилина выписали из больницы
Народного артиста России, музыканта Сергея Жилина выписали из больницы, он уже вернулся к работе, сообщила РИА Новости его представитель. РИА Новости, 31.03.2025
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шоубиз
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сергей жилин (музыкант)
"голос"
новости культуры
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Народного артиста России, музыканта Сергея Жилина выписали из больницы, он уже вернулся к работе, сообщила РИА Новости его представитель. Ранее 23 марта Жилин был госпитализирован, ему потребовалось незначительное операционное вмешательство. Представитель музыканта подчеркнула, что, несмотря на некоторые сообщения в СМИ, "ничего серьезного там нет". "Да, конечно, выписали. Он уже на работе", - сказала собеседница агентства. Сергей Жилин – российский музыкант, пианист, дирижер, композитор и педагог, руководитель музыкальных коллективов "Фонограф". Вместе с коллективом принимал участие во многих музыкальных телевизионных передачах, таких как "Голос", "Достояние республики", "Две звезды" и других.
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россия, сергей жилин (музыкант), "голос", новости культуры
Шоубиз, Россия, Сергей Жилин (музыкант), "Голос", Новости культуры
Музыканта Жилина выписали из больницы

Народного артиста России Сергея Жилина выписали из больницы после операции

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПианист, дирижёр Сергей Жилин
Пианист, дирижёр Сергей Жилин - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пианист, дирижёр Сергей Жилин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Народного артиста России, музыканта Сергея Жилина выписали из больницы, он уже вернулся к работе, сообщила РИА Новости его представитель.
Ранее 23 марта Жилин был госпитализирован, ему потребовалось незначительное операционное вмешательство. Представитель музыканта подчеркнула, что, несмотря на некоторые сообщения в СМИ, "ничего серьезного там нет".
«
"Да, конечно, выписали. Он уже на работе", - сказала собеседница агентства.
Сергей Жилин – российский музыкант, пианист, дирижер, композитор и педагог, руководитель музыкальных коллективов "Фонограф". Вместе с коллективом принимал участие во многих музыкальных телевизионных передачах, таких как "Голос", "Достояние республики", "Две звезды" и других.
 
ШоубизРоссияСергей Жилин (музыкант)"Голос"Новости культуры
 
 
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