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Экс-депутат Рады предрек Зеленскому проблемы из-за сделки с США - РИА Новости, 31.03.2025
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14:43 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/zelenskiy-2008408379.html
Экс-депутат Рады предрек Зеленскому проблемы из-за сделки с США
Экс-депутат Рады предрек Зеленскому проблемы из-за сделки с США - РИА Новости, 31.03.2025
Экс-депутат Рады предрек Зеленскому проблемы из-за сделки с США
Владимира Зеленского ждут проблемы с США, если он откажется от редкоземельной сделки с Вашингтоном, или же внутренние проблемы в Раде, если подпишет ее,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:43:00+03:00
2025-03-31T14:43:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
спиридон килинкаров
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Владимира Зеленского ждут проблемы с США, если он откажется от редкоземельной сделки с Вашингтоном, или же внутренние проблемы в Раде, если подпишет ее, рассказал РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что видит попытки Зеленского отказаться от редкоземельной сделки и предрек ему "большие-большие" проблемы, если тот из нее выйдет. "У Зеленского будут проблемы в случае, если он эту сделку подпишет, и в случае, если он ее не подпишет. Если он ее не подпишет – у него будут проблемы с Дональдом Трампом и администрацией американской. Если он ее подпишет, я думаю, у него будут проблемы внутри страны, и парламент не ратифицирует это соглашение, оно не войдет в действие в том виде, в котором оно прописано", - считает Килинкаров. Как отметил бывший депутат, ресурсная сделка очевидно прописана в интересах американской стороны "от первой и до последней буквы". Если Зеленский откажется от ее подписания, у США есть значительный арсенал инструментов воздействия на Киев. "Тут рычагов очень много. Во-первых, так или иначе американцы обеспечивают Украину разведданными, американцы поставляют вооружения или, по крайней мере, не прекращают поставлять эти вооружения. У американцев есть серьезные возможности в плане проведения аудита, у них есть целые папки с компроматом на украинских политиков", - подчеркнул он. По оценкам Килинкарова, внутри самой Украины Зеленский не контролирует необходимую для одобрения редкоземельного соглашения часть парламента. При должном усилии со стороны США он может потерять лояльность Рады и, как следствие, управляемость страной. Кроме того, подчеркнул бывший нардеп, парламентарии могут не пойти на продление военного положения, истекающего в мае. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008301412.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, спиридон килинкаров, верховная рада украины, евросоюз
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Спиридон Килинкаров, Верховная Рада Украины, Евросоюз
Экс-депутат Рады предрек Зеленскому проблемы из-за сделки с США

Экс-депутат Рады Килинкаров предрек Зеленскому проблемы из-за сделки с США

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Владимира Зеленского ждут проблемы с США, если он откажется от редкоземельной сделки с Вашингтоном, или же внутренние проблемы в Раде, если подпишет ее, рассказал РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что видит попытки Зеленского отказаться от редкоземельной сделки и предрек ему "большие-большие" проблемы, если тот из нее выйдет.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки
Вчера, 02:47
«
"У Зеленского будут проблемы в случае, если он эту сделку подпишет, и в случае, если он ее не подпишет. Если он ее не подпишет – у него будут проблемы с Дональдом Трампом и администрацией американской. Если он ее подпишет, я думаю, у него будут проблемы внутри страны, и парламент не ратифицирует это соглашение, оно не войдет в действие в том виде, в котором оно прописано", - считает Килинкаров.
Как отметил бывший депутат, ресурсная сделка очевидно прописана в интересах американской стороны "от первой и до последней буквы". Если Зеленский откажется от ее подписания, у США есть значительный арсенал инструментов воздействия на Киев.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами за отказ от сделки
Вчера, 03:56
«
"Тут рычагов очень много. Во-первых, так или иначе американцы обеспечивают Украину разведданными, американцы поставляют вооружения или, по крайней мере, не прекращают поставлять эти вооружения. У американцев есть серьезные возможности в плане проведения аудита, у них есть целые папки с компроматом на украинских политиков", - подчеркнул он.
По оценкам Килинкарова, внутри самой Украины Зеленский не контролирует необходимую для одобрения редкоземельного соглашения часть парламента. При должном усилии со стороны США он может потерять лояльность Рады и, как следствие, управляемость страной. Кроме того, подчеркнул бывший нардеп, парламентарии могут не пойти на продление военного положения, истекающего в мае.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В Раде раскритиковали Зеленского за сделку по редкоземельным металлам
21 февраля, 14:58
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
WSJ: Украина не сможет принять условия сделки с США
29 марта, 11:46
 
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампСпиридон КилинкаровВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
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