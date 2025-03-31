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На Западе выступили с радикальным призывом к Трампу в отношении Зеленского - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/zelenskiy-2008401667.html
На Западе выступили с радикальным призывом к Трампу в отношении Зеленского
На Западе выступили с радикальным призывом к Трампу в отношении Зеленского - РИА Новости, 31.03.2025
На Западе выступили с радикальным призывом к Трампу в отношении Зеленского
Президенту США Дональду Трампу нужно прекратить вести дела с Владимиром Зеленским, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. "Теперь он (Зеленский -... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:22:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужно прекратить вести дела с Владимиром Зеленским, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. "Теперь он (Зеленский - Прим.ред) марионетка ЕС, и он и его новые хозяева презирают Трампа и его администрацию", — говорится в публикации. Боуз добавил, что США пора сократить все виды помощи Украине. В понедельник Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам.
https://ria.ru/20250331/sovetniki-2008350601.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
На Западе выступили с радикальным призывом к Трампу в отношении Зеленского

Боуз: Трампу нужно прекратить вести дела с Зеленским из-за его зависимости от ЕС

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужно прекратить вести дела с Владимиром Зеленским, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

"Теперь он (Зеленский - Прим.ред) марионетка ЕС, и он и его новые хозяева презирают Трампа и его администрацию", — говорится в публикации.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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Боуз добавил, что США пора сократить все виды помощи Украине.

В понедельник Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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