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На Западе выступили с радикальным призывом к Трампу в отношении Зеленского
На Западе выступили с радикальным призывом к Трампу в отношении Зеленского - РИА Новости, 31.03.2025
На Западе выступили с радикальным призывом к Трампу в отношении Зеленского
Президенту США Дональду Трампу нужно прекратить вести дела с Владимиром Зеленским, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. "Теперь он (Зеленский -... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:22:00+03:00
2025-03-31T14:22:00+03:00
2025-03-31T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужно прекратить вести дела с Владимиром Зеленским, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. "Теперь он (Зеленский - Прим.ред) марионетка ЕС, и он и его новые хозяева презирают Трампа и его администрацию", — говорится в публикации. Боуз добавил, что США пора сократить все виды помощи Украине. В понедельник Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
На Западе выступили с радикальным призывом к Трампу в отношении Зеленского
Боуз: Трампу нужно прекратить вести дела с Зеленским из-за его зависимости от ЕС