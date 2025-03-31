https://ria.ru/20250331/zelenskiy-2008401667.html

На Западе выступили с радикальным призывом к Трампу в отношении Зеленского

На Западе выступили с радикальным призывом к Трампу в отношении Зеленского - РИА Новости, 31.03.2025

На Западе выступили с радикальным призывом к Трампу в отношении Зеленского

Президенту США Дональду Трампу нужно прекратить вести дела с Владимиром Зеленским, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. "Теперь он (Зеленский -... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:22:00+03:00

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2025-03-31T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужно прекратить вести дела с Владимиром Зеленским, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. "Теперь он (Зеленский - Прим.ред) марионетка ЕС, и он и его новые хозяева презирают Трампа и его администрацию", — говорится в публикации. Боуз добавил, что США пора сократить все виды помощи Украине. В понедельник Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам.

https://ria.ru/20250331/sovetniki-2008350601.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз