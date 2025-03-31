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Справедливые выборы на Украине при Зеленском невозможны, считает социолог - РИА Новости, 31.03.2025
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08:00 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/zelenskiy-2008313632.html
Справедливые выборы на Украине при Зеленском невозможны, считает социолог
Справедливые выборы на Украине при Зеленском невозможны, считает социолог - РИА Новости, 31.03.2025
Справедливые выборы на Украине при Зеленском невозможны, считает социолог
Изменение ситуации с помощью демократических процедур на Украине, где запрещена оппозиция, а за инакомыслие можно поплатиться жизнью при существующей власти... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:00:00+03:00
2025-03-31T08:00:00+03:00
украина
румыния
сша
владимир зеленский
наталья киселева
кэлин джеорджеску
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Изменение ситуации с помощью демократических процедур на Украине, где запрещена оппозиция, а за инакомыслие можно поплатиться жизнью при существующей власти нацистского толка, невозможно, считает социолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева. Выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Владимир Зеленский хочет избежать конкуренции, пишет журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. "О честных и справедливых выборах в стране, где запрещены оппозиционные партии, а за инакомыслие граждане могут не только поплатиться свободой, но и лишиться жизни, говорить не приходится. В стране, где официальной идеологией является нацизм, глупо надеяться на изменение ситуации с помощью демократических процедур. Здесь требуются исключительно радикальные меры – уничтожение нацистской власти", - сказала Киселева РИА Новости. Кроме того, изменения ситуации на Украине не допустит европейская бюрократия и отдельные страны Европы, считает эксперт. "Даже если кто-то надеется на чудо и победу на Украине какого-то конструктивного кандидата, то стоит отметить, что такого не допустят европейские страны новой фашистской коалиции ХХI века, как, например, это произошло в Румынии" , - добавила Киселева. Итоги президентских выборов в Румынии, состоявшихся 24 ноября 2024 года, были аннулированы румынским конституционным судом 6 декабря. Суд сослался на рассекреченные документы Высшего совета безопасности, заявив о серьезных нарушениях. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
https://ria.ru/20250330/ukraina-2008248066.html
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украина, румыния, сша, владимир зеленский, наталья киселева, кэлин джеорджеску, нато
Украина, Румыния, США, Владимир Зеленский, Наталья Киселева, Кэлин Джеорджеску, НАТО
Справедливые выборы на Украине при Зеленском невозможны, считает социолог

Социолог Киселева: справедливые выборы на Украине при Зеленском невозможны

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Изменение ситуации с помощью демократических процедур на Украине, где запрещена оппозиция, а за инакомыслие можно поплатиться жизнью при существующей власти нацистского толка, невозможно, считает социолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.
Выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Владимир Зеленский хочет избежать конкуренции, пишет журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
СМИ сообщили сроки проведения выборов на Украине
Вчера, 16:11
"О честных и справедливых выборах в стране, где запрещены оппозиционные партии, а за инакомыслие граждане могут не только поплатиться свободой, но и лишиться жизни, говорить не приходится. В стране, где официальной идеологией является нацизм, глупо надеяться на изменение ситуации с помощью демократических процедур. Здесь требуются исключительно радикальные меры – уничтожение нацистской власти", - сказала Киселева РИА Новости.
Кроме того, изменения ситуации на Украине не допустит европейская бюрократия и отдельные страны Европы, считает эксперт.
"Даже если кто-то надеется на чудо и победу на Украине какого-то конструктивного кандидата, то стоит отметить, что такого не допустят европейские страны новой фашистской коалиции ХХI века, как, например, это произошло в Румынии" , - добавила Киселева.
Итоги президентских выборов в Румынии, состоявшихся 24 ноября 2024 года, были аннулированы румынским конституционным судом 6 декабря. Суд сослался на рассекреченные документы Высшего совета безопасности, заявив о серьезных нарушениях. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В США предложили Путину и Трампу неожиданное решение судьбы Зеленского
Вчера, 03:59
 
УкраинаРумынияСШАВладимир ЗеленскийНаталья КиселеваКэлин ДжеорджескуНАТО
 
 
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