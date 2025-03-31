https://ria.ru/20250331/zelenskiy-2008299589.html

В США раскрыли шокирующие планы Зеленского после окончания СВО

В США раскрыли шокирующие планы Зеленского после окончания СВО - РИА Новости, 31.03.2025

В США раскрыли шокирующие планы Зеленского после окончания СВО

Владимир Зеленский захочет покинуть страну любым способом, когда завершится конфликт на Украине, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T01:48:00+03:00

2025-03-31T01:48:00+03:00

2025-03-31T01:48:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский захочет покинуть страну любым способом, когда завершится конфликт на Украине, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.По словам Макгрегора, Зеленский ведет себя вызывающе, опираясь на военную помощь от Штатов, однако если президент США Дональд Трамп ее прекратит, главе киевского режима придется бежать из страны."Как только президент (США Дональд — Прим. ред.) Трамп покажет, что хочет закончить конфликт, Зеленский и его друзья начнут набивать свои сумки деньгами и искать самолеты, поезда и автомобили, чтобы покинуть Украину", — сказал он.Макгрегор назвал окружение Зеленского коррумпированным."Зеленскому остается надеяться, что его примут те же люди, которые помогли ему начать этот конфликт на Украине", — резюмировал он.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. А его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.

https://ria.ru/20250331/zelenskiy-2008294549.html

https://ria.ru/20250330/otstavka-2008198212.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, министерство обороны сша