На Западе ужаснулись информации, поступившей из Курской области
Журналист Боуз назвал обновленный список потерь ВСУ в Курской области разгромом
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российская армия разгромила ВСУ в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Так он отреагировал на обновленную информацию о потерях украинской армии в результате авантюры киевского режима в курском приграничье.
Он привел данные, согласно которым ВСУ потеряли 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 боевые бронированные машины, 2569 автомобилей, 590 артиллерийский орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США. Эту информацию подтвердили в российском Министерстве обороны.
"И все это ради тотального провала. Россия полностью разгромила украинскую армию в Курской области", — заключил журналист.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
По информации Минобороны, что всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял также более 71 240 солдат, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Согласно сегодняшней сводке, только за последние сутки российские войска уничтожили более 190 украинских военнослужащих, танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.