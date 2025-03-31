https://ria.ru/20250331/zapad-2008410449.html

На Западе ужаснулись информации, поступившей из Курской области

На Западе ужаснулись информации, поступившей из Курской области - РИА Новости, 31.03.2025

На Западе ужаснулись информации, поступившей из Курской области

Российская армия разгромила ВСУ в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:53:00+03:00

2025-03-31T14:53:00+03:00

2025-03-31T16:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006639405_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e67be7f6f1c9f34eac72d755dd1f77db.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российская армия разгромила ВСУ в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на обновленную информацию о потерях украинской армии в результате авантюры киевского режима в курском приграничье."Раскрыты катастрофические потери техники Украины в Курской области", — написал Боуз.Он привел данные, согласно которым ВСУ потеряли 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 боевые бронированные машины, 2569 автомобилей, 590 артиллерийский орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США. Эту информацию подтвердили в российском Министерстве обороны."И все это ради тотального провала. Россия полностью разгромила украинскую армию в Курской области", — заключил журналист.По информации Минобороны, что всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял также более 71 240 солдат, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Согласно сегодняшней сводке, только за последние сутки российские войска уничтожили более 190 украинских военнослужащих, танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250331/vsu-2008312771.html

https://ria.ru/20250331/vsu-2008301992.html

россия

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф