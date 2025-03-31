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На Западе ужаснулись информации, поступившей из Курской области - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 31.03.2025 (обновлено: 16:42 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/zapad-2008410449.html
На Западе ужаснулись информации, поступившей из Курской области
На Западе ужаснулись информации, поступившей из Курской области - РИА Новости, 31.03.2025
На Западе ужаснулись информации, поступившей из Курской области
Российская армия разгромила ВСУ в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:53:00+03:00
2025-03-31T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российская армия разгромила ВСУ в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на обновленную информацию о потерях украинской армии в результате авантюры киевского режима в курском приграничье."Раскрыты катастрофические потери техники Украины в Курской области", — написал Боуз.Он привел данные, согласно которым ВСУ потеряли 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 боевые бронированные машины, 2569 автомобилей, 590 артиллерийский орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США. Эту информацию подтвердили в российском Министерстве обороны."И все это ради тотального провала. Россия полностью разгромила украинскую армию в Курской области", — заключил журналист.По информации Минобороны, что всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял также более 71 240 солдат, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Согласно сегодняшней сводке, только за последние сутки российские войска уничтожили более 190 украинских военнослужащих, танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250331/vsu-2008312771.html
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безопасность, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Западе ужаснулись информации, поступившей из Курской области

Журналист Боуз назвал обновленный список потерь ВСУ в Курской области разгромом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российская армия разгромила ВСУ в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Так он отреагировал на обновленную информацию о потерях украинской армии в результате авантюры киевского режима в курском приграничье.
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"Раскрыты катастрофические потери техники Украины в Курской области", — написал Боуз.
Он привел данные, согласно которым ВСУ потеряли 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 боевые бронированные машины, 2569 автомобилей, 590 артиллерийский орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США. Эту информацию подтвердили в российском Министерстве обороны.
"И все это ради тотального провала. Россия полностью разгромила украинскую армию в Курской области", — заключил журналист.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
По информации Минобороны, что всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял также более 71 240 солдат, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Согласно сегодняшней сводке, только за последние сутки российские войска уничтожили более 190 украинских военнослужащих, танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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