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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада" - РИА Новости, 31.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:09:00+03:00
2025-03-31T13:09:00+03:00
2025-03-31T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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харьковская область
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Каменка, Двуречная, Кондрашовка, Загоруйковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского оборонного ведомства."ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, из них три иностранного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада"
МО: потери ВСУ в зоне действия Запада составили свыше 200 боевиков