https://ria.ru/20250331/zakharova-2008403087.html
Захарова высказалась о приговоре Ле Пен
Захарова высказалась о приговоре Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
Захарова высказалась о приговоре Ле Пен
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости вынесенный приговор в отношении французского политика Мари Ле Пен, сравнив его РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:26:00+03:00
2025-03-31T14:26:00+03:00
2025-03-31T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости вынесенный приговор в отношении французского политика Мари Ле Пен, сравнив его с "агонией демократии".Ранее Марин Ле Пен была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение 5 лет, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома."Агония либеральной демократии", - прокомментировала Захарова.
https://ria.ru/20250331/slutskiy-2008392894.html
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Марин Ле Пен, В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Франция, Приговор Марин Ле Пен
Захарова высказалась о приговоре Ле Пен
Захарова назвала приговор Ле Пен агонией либеральной демократии во Франции