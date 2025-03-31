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Захарова высказалась о приговоре Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
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14:26 31.03.2025 (обновлено: 15:04 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/zakharova-2008403087.html
Захарова высказалась о приговоре Ле Пен
Захарова высказалась о приговоре Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
Захарова высказалась о приговоре Ле Пен
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости вынесенный приговор в отношении французского политика Мари Ле Пен, сравнив его РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:26:00+03:00
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марин ле пен
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
франция
приговор марин ле пен
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости вынесенный приговор в отношении французского политика Мари Ле Пен, сравнив его с "агонией демократии".Ранее Марин Ле Пен была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение 5 лет, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома."Агония либеральной демократии", - прокомментировала Захарова.
https://ria.ru/20250331/slutskiy-2008392894.html
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марин ле пен, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, франция, приговор марин ле пен
Марин Ле Пен, В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Франция, Приговор Марин Ле Пен
Захарова высказалась о приговоре Ле Пен

Захарова назвала приговор Ле Пен агонией либеральной демократии во Франции

© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinМарин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости вынесенный приговор в отношении французского политика Мари Ле Пен, сравнив его с "агонией демократии".
Ранее Марин Ле Пен была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение 5 лет, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома.
"Агония либеральной демократии", - прокомментировала Захарова.
Марин Ле Пен после заседания суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Госдуме прокомментировали приговор Ле Пен
Вчера, 14:02
 
Марин Ле ПенВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваФранцияПриговор Марин Ле Пен
 
 
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