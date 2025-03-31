https://ria.ru/20250331/yemen-2008500063.html

Авиация США нанесла удары по авиабазе в Йемене, сообщил источник

Авиация США нанесла удары по авиабазе в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 31.03.2025

Авиация США нанесла удары по авиабазе в Йемене, сообщил источник

Американская авиация нанесла удары по авиабазе на севере Саны, сообщил РИА Новости йеменский источник. РИА Новости, 31.03.2025

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ДОХА, 31 мар — РИА Новости. Американская авиация нанесла удары по авиабазе на севере Саны, сообщил РИА Новости йеменский источник."Американские истребители совершили два налета на авиабазу Эд-Дуйлами на севере столицы Саны", — сказал собеседник агентства.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Американские ВВС нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника.Движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта повстанцы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, хуситы наносят удары ракетами и беспилотниками по еврейскому государству. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными атаками на Йемен.

https://ria.ru/20250330/izrail-2008217696.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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сша, сана, йемен, в мире, ансар алла