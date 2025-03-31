Авиация США нанесла удары по авиабазе в Йемене, сообщил источник
ВВС США нанесли удары по авиабазе на севере Саны в Йемене
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар США в Сане, Йемен
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар США в Сане, Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 31 мар — РИА Новости. Американская авиация нанесла удары по авиабазе на севере Саны, сообщил РИА Новости йеменский источник.
"Американские истребители совершили два налета на авиабазу Эд-Дуйлами на севере столицы Саны", — сказал собеседник агентства.
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Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Американские ВВС нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника.
Движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта повстанцы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, хуситы наносят удары ракетами и беспилотниками по еврейскому государству. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
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