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Авиация США нанесла удары по авиабазе в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 31.03.2025
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19:29 31.03.2025 (обновлено: 20:21 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/yemen-2008500063.html
Авиация США нанесла удары по авиабазе в Йемене, сообщил источник
Авиация США нанесла удары по авиабазе в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 31.03.2025
Авиация США нанесла удары по авиабазе в Йемене, сообщил источник
Американская авиация нанесла удары по авиабазе на севере Саны, сообщил РИА Новости йеменский источник. РИА Новости, 31.03.2025
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ДОХА, 31 мар — РИА Новости. Американская авиация нанесла удары по авиабазе на севере Саны, сообщил РИА Новости йеменский источник."Американские истребители совершили два налета на авиабазу Эд-Дуйлами на севере столицы Саны", — сказал собеседник агентства.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Американские ВВС нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника.Движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта повстанцы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, хуситы наносят удары ракетами и беспилотниками по еврейскому государству. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными атаками на Йемен.
https://ria.ru/20250330/izrail-2008217696.html
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сша, сана, йемен, в мире, ансар алла
США, Сана, Йемен, В мире, Ансар Алла
Авиация США нанесла удары по авиабазе в Йемене, сообщил источник

ВВС США нанесли удары по авиабазе на севере Саны в Йемене

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар США в Сане, Йемен
Авиаудар США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар США в Сане, Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 31 мар — РИА Новости. Американская авиация нанесла удары по авиабазе на севере Саны, сообщил РИА Новости йеменский источник.
"Американские истребители совершили два налета на авиабазу Эд-Дуйлами на севере столицы Саны", — сказал собеседник агентства.
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Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Американские ВВС нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника.
Движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта повстанцы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, хуситы наносят удары ракетами и беспилотниками по еврейскому государству. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
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