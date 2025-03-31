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Прокуратура назвала причину взрыва в мечети в Узбекистане
Прокуратура назвала причину взрыва в мечети в Узбекистане - РИА Новости, 01.04.2025
Прокуратура назвала причину взрыва в мечети в Узбекистане
Взрыв в мечети в Андижанской области на востоке Узбекистана, где погибли три человека, произошел из-за утечки газа в подвале помещения, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2025
2025-03-31T21:44:00+03:00
2025-03-31T21:44:00+03:00
2025-04-01T09:24:00+03:00
в мире
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андижанская область
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ТАШКЕНТ, 31 мар — РИА Новости. Взрыв в мечети в Андижанской области на востоке Узбекистана, где погибли три человека, произошел из-за утечки газа в подвале помещения, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале."Установлено, что вспышка в здании для омовения мечети "Ахмадали хожи" в Избасканском районе произошла при включении электроэнергии в помещении, где скопился природный газ в результате утечки из труб, соединенных с отопительным оборудованием в подвале, в результате здание обрушилось", — говорится в релизеВозбуждено дело по статьям "Злоупотребление властью или должностными полномочиями" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей". Они предусматривают до пяти лет лишения свободы, идет предварительное расследование.По данным МЧС Узбекистана, 31 марта при взрыве газа в мечети в Избасканском районе Андижанской области погибли три человека, еще десять госпитализировали. По данным хокимията (администрации) региона, обрушилось помещение омовения.Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов создал правительственную комиссию для изучения причин взрыва. Он распорядился оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.
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Обстановка на месте взрыва в мечети Андижанской области
Обстановка на месте взрыва в мечети Андижанской области
2025-03-31T21:44
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в мире, узбекистан, андижанская область, абдулла арипов
В мире, Узбекистан, Андижанская область, Абдулла Арипов
Прокуратура назвала причину взрыва в мечети в Узбекистане
Прокуратура: взрыв в мечети в Узбекистане произошел из-за утечки газа в подвале