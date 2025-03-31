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В Узбекистане в мечети прогремел взрыв, есть погибшие

В Узбекистане в мечети прогремел взрыв, есть погибшие - РИА Новости, 31.03.2025

В Узбекистане в мечети прогремел взрыв, есть погибшие

При взрыве газа в мечети в Андижанской области на востоке Узбекистана погибли три человека, сообщила пресс-служба МЧС страны в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:29:00+03:00

2025-03-31T16:29:00+03:00

2025-03-31T17:12:00+03:00

узбекистан

в мире

андижанская область

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ТАШКЕНТ, 31 мар — РИА Новости. При взрыве газа в мечети в Андижанской области на востоке Узбекистана погибли три человека, сообщила пресс-служба МЧС страны в Telegram-канале."В результате взрыва погибли три гражданина, а еще десять получили ранения и направлены в больницу", — говорится в релизе.По данным ведомства, инцидент произошел в Избасканском районе.В пресс-службе хокимията (администрации) области уточнили, что в результате взрыва обрушилось помещение омовения в мечети, идет разбор завалов.

https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007189010.html

узбекистан

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Обстановка на месте взрыва в мечети Андижанской области Обстановка на месте взрыва в мечети Андижанской области 2025-03-31T16:29 true PT0M21S

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узбекистан, в мире, андижанская область