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В Узбекистане в мечети прогремел взрыв, есть погибшие
В Узбекистане в мечети прогремел взрыв, есть погибшие - РИА Новости, 31.03.2025
В Узбекистане в мечети прогремел взрыв, есть погибшие
При взрыве газа в мечети в Андижанской области на востоке Узбекистана погибли три человека, сообщила пресс-служба МЧС страны в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:29:00+03:00
2025-03-31T16:29:00+03:00
2025-03-31T17:12:00+03:00
узбекистан
в мире
андижанская область
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ТАШКЕНТ, 31 мар — РИА Новости. При взрыве газа в мечети в Андижанской области на востоке Узбекистана погибли три человека, сообщила пресс-служба МЧС страны в Telegram-канале."В результате взрыва погибли три гражданина, а еще десять получили ранения и направлены в больницу", — говорится в релизе.По данным ведомства, инцидент произошел в Избасканском районе.В пресс-службе хокимията (администрации) области уточнили, что в результате взрыва обрушилось помещение омовения в мечети, идет разбор завалов.
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Обстановка на месте взрыва в мечети Андижанской области
Обстановка на месте взрыва в мечети Андижанской области
2025-03-31T16:29
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узбекистан, в мире, андижанская область
Узбекистан, В мире, Андижанская область
В Узбекистане в мечети прогремел взрыв, есть погибшие
В Узбекистане при взрыве в мечети погибли три человека, десять пострадали