На Урале при взрыве на АЗС погиб человек
В Свердловской области при взрыве газового баллона на АЗС погиб заправщик
© Фото : СУ СК России по Свердловской областиПоследствия взрыва на территории автозаправочной станции в городе Камышлове Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Взрыв газового баллона произошел в неиспользуемом здании автозаправочной станции в Камышлове Свердловской области, погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Вечером 30 марта на территории автозаправочной станции в городе Камышлове по улице Северной произошел инцидент, в результате которого из-за произошедшего хлопка бытового газового баллона произошло частичное разрушение неиспользуемого для производственной деятельности строения. Через некоторое время после инцидента работник автозаправочной станции почувствовал себя плохо, в связи с чем был госпитализирован в местную больницу, где скончался", – говорится в сообщении.
© Фото : СУ СК России по Свердловской областиПоследствия взрыва на территории автозаправочной станции в городе Камышлове Свердловской области
Последствия взрыва на территории автозаправочной станции в городе Камышлове Свердловской области
СК начал проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
"Каких-либо телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть мужчины, на его теле не обнаружено. По предварительной информации, смерть гражданина связана с имевшимся у него заболеванием. Более точные причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы", – добавили в управлении.
Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнил журналистам, что погибший – 53-летний местный житель, заправщик на станции.
© Фото : СУ СК России по Свердловской областиПоследствия взрыва на территории автозаправочной станции в городе Камышлове Свердловской области
Последствия взрыва на территории автозаправочной станции в городе Камышлове Свердловской области
"Каких-либо коммуникаций газового оборудования к строению, в котором произошел хлопок, не было подключено. В указанном помещении, предварительно, хранились использованные газовые баллоны", – отметил Горелых.
Как сообщила прокуратура региона, здание, где случился взрыв, не эксплуатировалось, а причиной происшествия могло стать "скопление газов в подвальном помещении станции". Надзорное ведомство начало свою проверку по инциденту.