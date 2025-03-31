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На Урале при взрыве на АЗС погиб человек - РИА Новости, 31.03.2025
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08:10 31.03.2025 (обновлено: 09:03 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/vzryv-2008314535.html
На Урале при взрыве на АЗС погиб человек
На Урале при взрыве на АЗС погиб человек - РИА Новости, 31.03.2025
На Урале при взрыве на АЗС погиб человек
Взрыв газового баллона произошел в неиспользуемом здании автозаправочной станции в Камышлове Свердловской области, погиб один человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:10:00+03:00
2025-03-31T09:03:00+03:00
происшествия
камышлов
свердловская область
россия
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Взрыв газового баллона произошел в неиспользуемом здании автозаправочной станции в Камышлове Свердловской области, погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. "Вечером 30 марта на территории автозаправочной станции в городе Камышлове по улице Северной произошел инцидент, в результате которого из-за произошедшего хлопка бытового газового баллона произошло частичное разрушение неиспользуемого для производственной деятельности строения. Через некоторое время после инцидента работник автозаправочной станции почувствовал себя плохо, в связи с чем был госпитализирован в местную больницу, где скончался", – говорится в сообщении. СК начал проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. "Каких-либо телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть мужчины, на его теле не обнаружено. По предварительной информации, смерть гражданина связана с имевшимся у него заболеванием. Более точные причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы", – добавили в управлении. Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнил журналистам, что погибший – 53-летний местный житель, заправщик на станции. "Каких-либо коммуникаций газового оборудования к строению, в котором произошел хлопок, не было подключено. В указанном помещении, предварительно, хранились использованные газовые баллоны", – отметил Горелых. Как сообщила прокуратура региона, здание, где случился взрыв, не эксплуатировалось, а причиной происшествия могло стать "скопление газов в подвальном помещении станции". Надзорное ведомство начало свою проверку по инциденту.
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происшествия, камышлов, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камышлов, Свердловская область, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале при взрыве на АЗС погиб человек

В Свердловской области при взрыве газового баллона на АЗС погиб заправщик

© Фото : СУ СК России по Свердловской областиПоследствия взрыва на территории автозаправочной станции в городе Камышлове Свердловской области
Последствия взрыва на территории автозаправочной станции в городе Камышлове Свердловской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : СУ СК России по Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Взрыв газового баллона произошел в неиспользуемом здании автозаправочной станции в Камышлове Свердловской области, погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Вечером 30 марта на территории автозаправочной станции в городе Камышлове по улице Северной произошел инцидент, в результате которого из-за произошедшего хлопка бытового газового баллона произошло частичное разрушение неиспользуемого для производственной деятельности строения. Через некоторое время после инцидента работник автозаправочной станции почувствовал себя плохо, в связи с чем был госпитализирован в местную больницу, где скончался", – говорится в сообщении.
© Фото : СУ СК России по Свердловской областиПоследствия взрыва на территории автозаправочной станции в городе Камышлове Свердловской области
Последствия взрыва на территории автозаправочной станции в городе Камышлове Свердловской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : СУ СК России по Свердловской области
Последствия взрыва на территории автозаправочной станции в городе Камышлове Свердловской области
СК начал проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
"Каких-либо телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть мужчины, на его теле не обнаружено. По предварительной информации, смерть гражданина связана с имевшимся у него заболеванием. Более точные причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы", – добавили в управлении.
Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнил журналистам, что погибший – 53-летний местный житель, заправщик на станции.
© Фото : СУ СК России по Свердловской областиПоследствия взрыва на территории автозаправочной станции в городе Камышлове Свердловской области
Последствия взрыва на территории автозаправочной станции в городе Камышлове Свердловской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : СУ СК России по Свердловской области
Последствия взрыва на территории автозаправочной станции в городе Камышлове Свердловской области
"Каких-либо коммуникаций газового оборудования к строению, в котором произошел хлопок, не было подключено. В указанном помещении, предварительно, хранились использованные газовые баллоны", – отметил Горелых.
Как сообщила прокуратура региона, здание, где случился взрыв, не эксплуатировалось, а причиной происшествия могло стать "скопление газов в подвальном помещении станции". Надзорное ведомство начало свою проверку по инциденту.
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ПроисшествияКамышловСвердловская областьРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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