https://ria.ru/20250331/vzryv-2008314535.html

На Урале при взрыве на АЗС погиб человек

На Урале при взрыве на АЗС погиб человек - РИА Новости, 31.03.2025

На Урале при взрыве на АЗС погиб человек

Взрыв газового баллона произошел в неиспользуемом здании автозаправочной станции в Камышлове Свердловской области, погиб один человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T08:10:00+03:00

2025-03-31T08:10:00+03:00

2025-03-31T09:03:00+03:00

происшествия

камышлов

свердловская область

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Взрыв газового баллона произошел в неиспользуемом здании автозаправочной станции в Камышлове Свердловской области, погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. "Вечером 30 марта на территории автозаправочной станции в городе Камышлове по улице Северной произошел инцидент, в результате которого из-за произошедшего хлопка бытового газового баллона произошло частичное разрушение неиспользуемого для производственной деятельности строения. Через некоторое время после инцидента работник автозаправочной станции почувствовал себя плохо, в связи с чем был госпитализирован в местную больницу, где скончался", – говорится в сообщении. СК начал проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. "Каких-либо телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть мужчины, на его теле не обнаружено. По предварительной информации, смерть гражданина связана с имевшимся у него заболеванием. Более точные причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы", – добавили в управлении. Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнил журналистам, что погибший – 53-летний местный житель, заправщик на станции. "Каких-либо коммуникаций газового оборудования к строению, в котором произошел хлопок, не было подключено. В указанном помещении, предварительно, хранились использованные газовые баллоны", – отметил Горелых. Как сообщила прокуратура региона, здание, где случился взрыв, не эксплуатировалось, а причиной происшествия могло стать "скопление газов в подвальном помещении станции". Надзорное ведомство начало свою проверку по инциденту.

https://ria.ru/20250311/krasnodar-2004363703.html

камышлов

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, камышлов, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)