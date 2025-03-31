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Россиян предупредили об обмане с выплатой “за инфляцию” - РИА Новости, 31.03.2025
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03:18 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/vyplata-2008299023.html
Россиян предупредили об обмане с выплатой “за инфляцию”
Россиян предупредили об обмане с выплатой “за инфляцию” - РИА Новости, 31.03.2025
Россиян предупредили об обмане с выплатой “за инфляцию”
В 2025 году мошенники активно маскируются под госорганы, рассылая от их имени фишинговые ссылки или создавая ложные сайты. При этом они умело эксплуатируют... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T03:18:00+03:00
2025-03-31T03:18:00+03:00
технологии
людмила богатырева
telegram
мошенничество
мошенники
инфляция
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В 2025 году мошенники активно маскируются под госорганы, рассылая от их имени фишинговые ссылки или создавая ложные сайты. При этом они умело эксплуатируют болезненные для населения темы, например, инфляцию, рассказала агентству “Прайм” руководитель ИТ-подразделения агентства "Полилог" Людмила Богатырева.“Подтверждение этому мы видим в регулярных предупреждениях о новых схемах обмана, включая мошенничество с соцвыплатами, манипуляции вокруг недавно запущенного сервиса самозапрета на кредиты”, — говорит эксперт.Из той же серии недавняя новость о фишинговой рассылке в Telegram о том, что якобы началась подача заявлений на новую выплату в 14 тысяч рублей всем россиянам для компенсации прошлогодней инфляции.Для того, чтобы получить “соцвыплату”, мошенники предлагали нажать на ссылку, ведущую на поддельный портал ”Госуслуг“. На деле такая ссылка вела на мошеннические ресурсы или нелегальное казино. Чтобы не стать жертвой подобного обмана, нужно тщательно проверять адрес отправителя и адрес сайта, а также пользоваться антивирусными программами, советует Богатырева.
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технологии, людмила богатырева, telegram, мошенничество, мошенники, инфляция
Технологии, Людмила Богатырева, Telegram, Мошенничество, мошенники, Инфляция
Россиян предупредили об обмане с выплатой “за инфляцию”

IT-специалист Богатырева раскрыла схему мошенников с выплатой за инфляцию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В 2025 году мошенники активно маскируются под госорганы, рассылая от их имени фишинговые ссылки или создавая ложные сайты. При этом они умело эксплуатируют болезненные для населения темы, например, инфляцию, рассказала агентству “Прайм” руководитель ИТ-подразделения агентства "Полилог" Людмила Богатырева.
«

“Подтверждение этому мы видим в регулярных предупреждениях о новых схемах обмана, включая мошенничество с соцвыплатами, манипуляции вокруг недавно запущенного сервиса самозапрета на кредиты”, — говорит эксперт.

Из той же серии недавняя новость о фишинговой рассылке в Telegram о том, что якобы началась подача заявлений на новую выплату в 14 тысяч рублей всем россиянам для компенсации прошлогодней инфляции.
Для того, чтобы получить “соцвыплату”, мошенники предлагали нажать на ссылку, ведущую на поддельный портал ”Госуслуг“. На деле такая ссылка вела на мошеннические ресурсы или нелегальное казино. Чтобы не стать жертвой подобного обмана, нужно тщательно проверять адрес отправителя и адрес сайта, а также пользоваться антивирусными программами, советует Богатырева.
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ТехнологииЛюдмила БогатыреваTelegramМошенничествомошенникиИнфляция
 
 
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