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Первый медицинский вуз откроют в Липецке в этом году - РИА Новости, 31.03.2025
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Липецкая область
 
12:03 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/vuz-2008363717.html
Первый медицинский вуз откроют в Липецке в этом году
Первый медицинский вуз откроют в Липецке в этом году - РИА Новости, 31.03.2025
Первый медицинский вуз откроют в Липецке в этом году
Первый медицинский вуз откроется в текущем году в городе Липецке, сообщил губернатор области Игорь Артамонов по итогам визита в регион министра здравоохранения... РИА Новости, 31.03.2025
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липецкая область
липецк
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первый медицинский вуз откроется в текущем году в городе Липецке, сообщил губернатор области Игорь Артамонов по итогам визита в регион министра здравоохранения России Михаила Мурашко. По словам главы региона, высшее учебное заведение расположится в центре города, в бывшем ЦУМе. Проект представили Мурашко. Министр решение одобрил. Артамонов отметил, что сейчас идет отделка помещений. Уже понятно, где будут лектории, а где лаборатории и конференц-залы. Параллельно решаются юридические вопросы. "Это будет возрождение легендарного места с новой, благородной миссией. Здесь будут готовить тех, кто призван спасать жизни — будущих врачей. В сентябре планируем делать первый набор студентов", — написал Артамонов в своем официальном телеграмм-канале.
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липецк, россия, михаил мурашко
Липецкая область, Липецк, Россия, Михаил Мурашко
Первый медицинский вуз откроют в Липецке в этом году

Первый медицинский вуз появится в Липецке в 2025 году

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиПервый медицинский вуз в Липецке
Первый медицинский вуз в Липецке - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Первый медицинский вуз в Липецке
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первый медицинский вуз откроется в текущем году в городе Липецке, сообщил губернатор области Игорь Артамонов по итогам визита в регион министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
По словам главы региона, высшее учебное заведение расположится в центре города, в бывшем ЦУМе. Проект представили Мурашко. Министр решение одобрил.
Артамонов отметил, что сейчас идет отделка помещений. Уже понятно, где будут лектории, а где лаборатории и конференц-залы. Параллельно решаются юридические вопросы.
"Это будет возрождение легендарного места с новой, благородной миссией. Здесь будут готовить тех, кто призван спасать жизни — будущих врачей. В сентябре планируем делать первый набор студентов", — написал Артамонов в своем официальном телеграмм-канале.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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Липецкая областьЛипецкРоссияМихаил Мурашко
 
 
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