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Первый медицинский вуз откроют в Липецке в этом году
Первый медицинский вуз откроют в Липецке в этом году - РИА Новости, 31.03.2025
Первый медицинский вуз откроют в Липецке в этом году
Первый медицинский вуз откроется в текущем году в городе Липецке, сообщил губернатор области Игорь Артамонов по итогам визита в регион министра здравоохранения... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первый медицинский вуз откроется в текущем году в городе Липецке, сообщил губернатор области Игорь Артамонов по итогам визита в регион министра здравоохранения России Михаила Мурашко. По словам главы региона, высшее учебное заведение расположится в центре города, в бывшем ЦУМе. Проект представили Мурашко. Министр решение одобрил. Артамонов отметил, что сейчас идет отделка помещений. Уже понятно, где будут лектории, а где лаборатории и конференц-залы. Параллельно решаются юридические вопросы. "Это будет возрождение легендарного места с новой, благородной миссией. Здесь будут готовить тех, кто призван спасать жизни — будущих врачей. В сентябре планируем делать первый набор студентов", — написал Артамонов в своем официальном телеграмм-канале.
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липецк, россия, михаил мурашко
Липецкая область, Липецк, Россия, Михаил Мурашко
Первый медицинский вуз откроют в Липецке в этом году
Первый медицинский вуз появится в Липецке в 2025 году
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первый медицинский вуз откроется в текущем году в городе Липецке, сообщил губернатор области Игорь Артамонов по итогам визита в регион министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
По словам главы региона, высшее учебное заведение расположится в центре города, в бывшем ЦУМе. Проект представили Мурашко. Министр решение одобрил.
Артамонов отметил, что сейчас идет отделка помещений. Уже понятно, где будут лектории, а где лаборатории и конференц-залы. Параллельно решаются юридические вопросы.
"Это будет возрождение легендарного места с новой, благородной миссией. Здесь будут готовить тех, кто призван спасать жизни — будущих врачей. В сентябре планируем делать первый набор студентов", — написал Артамонов в своем официальном телеграмм-канале.