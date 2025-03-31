https://ria.ru/20250331/vsu-2008511479.html

Командир роты рассказал о попытках ВСУ удержать позиции в Запорожье в ДНР

Командир роты рассказал о попытках ВСУ удержать позиции в Запорожье в ДНР - РИА Новости, 31.03.2025

Командир роты рассказал о попытках ВСУ удержать позиции в Запорожье в ДНР

При освобождении населенного пункта Запорожье в ДНР на красноармейском направлении ВСУ пытались удержать свои позиции, используя в контратаках технику стран... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T21:06:00+03:00

2025-03-31T21:06:00+03:00

2025-03-31T21:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

донецкая народная республика

красноармейск

вооруженные силы украины

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. При освобождении населенного пункта Запорожье в ДНР на красноармейском направлении ВСУ пытались удержать свои позиции, используя в контратаках технику стран НАТО, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 428-го полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Ильшат Ахметшин. "Штурм происходил не так легко, потому что враг упорно оборонялся, контратаковал, заезжали прямо на технике… Это М-113, это Bradley и MaxPro или турецкие ББМ. выгружали десант напротив наших парней, и пришлось повоевать, повозиться с этим врагом", - рассказал о ходе штурмовых действий командир роты. О завершении освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР Минобороны России сообщило 30 марта. Село расположено на красноармейском направлении примерно в 23-х километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название Покровск).

https://ria.ru/20250329/pushilin-2008099104.html

запорожье

донецкая народная республика

красноармейск

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запорожье, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)