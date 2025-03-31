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Командир роты рассказал о попытках ВСУ удержать позиции в Запорожье в ДНР - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 31.03.2025 (обновлено: 21:08 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/vsu-2008511479.html
Командир роты рассказал о попытках ВСУ удержать позиции в Запорожье в ДНР
Командир роты рассказал о попытках ВСУ удержать позиции в Запорожье в ДНР - РИА Новости, 31.03.2025
Командир роты рассказал о попытках ВСУ удержать позиции в Запорожье в ДНР
При освобождении населенного пункта Запорожье в ДНР на красноармейском направлении ВСУ пытались удержать свои позиции, используя в контратаках технику стран... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T21:06:00+03:00
2025-03-31T21:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. При освобождении населенного пункта Запорожье в ДНР на красноармейском направлении ВСУ пытались удержать свои позиции, используя в контратаках технику стран НАТО, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 428-го полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Ильшат Ахметшин. "Штурм происходил не так легко, потому что враг упорно оборонялся, контратаковал, заезжали прямо на технике… Это М-113, это Bradley и MaxPro или турецкие ББМ. выгружали десант напротив наших парней, и пришлось повоевать, повозиться с этим врагом", - рассказал о ходе штурмовых действий командир роты. О завершении освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР Минобороны России сообщило 30 марта. Село расположено на красноармейском направлении примерно в 23-х километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название Покровск).
https://ria.ru/20250329/pushilin-2008099104.html
запорожье
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
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запорожье, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Командир роты рассказал о попытках ВСУ удержать позиции в Запорожье в ДНР

Командир роты Ахметшин: ВСУ пытались удержать позиции, используя технику НАТО

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. При освобождении населенного пункта Запорожье в ДНР на красноармейском направлении ВСУ пытались удержать свои позиции, используя в контратаках технику стран НАТО, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 428-го полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Ильшат Ахметшин.
"Штурм происходил не так легко, потому что враг упорно оборонялся, контратаковал, заезжали прямо на технике… Это М-113, это Bradley и MaxPro или турецкие ББМ. выгружали десант напротив наших парней, и пришлось повоевать, повозиться с этим врагом", - рассказал о ходе штурмовых действий командир роты.
О завершении освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР Минобороны России сообщило 30 марта. Село расположено на красноармейском направлении примерно в 23-х километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название Покровск).
Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
ВС России ведут бои в окрестностях Красноармейска
29 марта, 11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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