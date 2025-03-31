https://ria.ru/20250331/vsu-2008394304.html
ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области
ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.03.2025
ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области
Группировка войск "Север" отразила одну контратаку противника на курском направлении, подразделения группировки нанесли поражения бригадам ВСУ, сообщило... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:09:00+03:00
2025-03-31T14:09:00+03:00
2025-03-31T14:09:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Группировка войск "Север" отразила одну контратаку противника на курском направлении, подразделения группировки нанесли поражения бригадам ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Отражена одна контратака противника", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.
https://ria.ru/20250330/vsu-2008223814.html
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области
Группировка войск "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области