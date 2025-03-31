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ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 31.03.2025
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:12:00+03:00
2025-03-31T13:12:00+03:00
2025-03-31T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великий Прикол, Мирополье, Угроеды и Турья Сумской области. На харьковском направлении поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери противника составили до 70 военнослужащих, бронетранспортер и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего", - отмечает МО РФ.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Севера"
Минобороны: ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Севера"