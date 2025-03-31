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ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 31.03.2025 (обновлено: 13:13 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/vsu-2008381834.html
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 31.03.2025
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:12:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великий Прикол, Мирополье, Угроеды и Турья Сумской области. На харьковском направлении поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери противника составили до 70 военнослужащих, бронетранспортер и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего", - отмечает МО РФ.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Севера"

Минобороны: ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великий Прикол, Мирополье, Угроеды и Турья Сумской области. На харьковском направлении поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 70 военнослужащих, бронетранспортер и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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