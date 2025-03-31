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В Брянской области из-за обстрела ВСУ отключили высоковольтную линию - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 31.03.2025 (обновлено: 12:51 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/vsu-2008377391.html
В Брянской области из-за обстрела ВСУ отключили высоковольтную линию
В Брянской области из-за обстрела ВСУ отключили высоковольтную линию - РИА Новости, 31.03.2025
В Брянской области из-за обстрела ВСУ отключили высоковольтную линию
Отключение высоковольтной линии произошло в Брянской области в результате артиллерийского обстрела ВСУ по объекту филиала ПАО "Россети" 30 марта, сообщило... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:50:00+03:00
2025-03-31T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
россети
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Отключение высоковольтной линии произошло в Брянской области в результате артиллерийского обстрела ВСУ по объекту филиала ПАО "Россети" 30 марта, сообщило Минобороны РФ. "Тридцатого марта в 19.37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250331/vsu-2008376725.html
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происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, россети, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россети, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
В Брянской области из-за обстрела ВСУ отключили высоковольтную линию

МО РФ: в Брянской области из-за обстрела ВСУ отключили высоковольтную линию

© Flickr / C.P.StormЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Flickr / C.P.Storm
Линия электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Отключение высоковольтной линии произошло в Брянской области в результате артиллерийского обстрела ВСУ по объекту филиала ПАО "Россети" 30 марта, сообщило Минобороны РФ.
«
"Тридцатого марта в 19.37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе", - говорится в сообщении.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
ВСУ ударили по трансформаторной подстанции в Брянской области
12:47
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьВооруженные силы УкраиныРоссетиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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