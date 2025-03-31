https://ria.ru/20250331/vsu-2008377391.html

В Брянской области из-за обстрела ВСУ отключили высоковольтную линию

В Брянской области из-за обстрела ВСУ отключили высоковольтную линию - РИА Новости, 31.03.2025

В Брянской области из-за обстрела ВСУ отключили высоковольтную линию

Отключение высоковольтной линии произошло в Брянской области в результате артиллерийского обстрела ВСУ по объекту филиала ПАО "Россети" 30 марта, сообщило... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:50:00+03:00

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2025-03-31T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Отключение высоковольтной линии произошло в Брянской области в результате артиллерийского обстрела ВСУ по объекту филиала ПАО "Россети" 30 марта, сообщило Минобороны РФ. "Тридцатого марта в 19.37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250331/vsu-2008376725.html

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происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, россети, министерство обороны рф (минобороны рф), россия