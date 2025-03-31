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ВСУ ударили по трансформаторной подстанции в Брянской области - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 31.03.2025 (обновлено: 13:07 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/vsu-2008376725.html
ВСУ ударили по трансформаторной подстанции в Брянской области
ВСУ ударили по трансформаторной подстанции в Брянской области - РИА Новости, 31.03.2025
ВСУ ударили по трансформаторной подстанции в Брянской области
ВСУ накануне атаковали трансформаторную подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго", сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:47:00+03:00
2025-03-31T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
севский район
пао «россети центр»
брянскэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВСУ накануне атаковали трансформаторную подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго", сообщило Минобороны.&quot;Также в Брянской области около 20.00 в результате атаки украинского БПЛА на комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО &quot;Россети Центр&quot; – &quot;Брянскэнерго&quot; произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Севском районе&quot;, - говорится в публикации.В военном ведомстве подчеркнули, что продолжающиеся атаки вопреки договоренностям в очередной раз демонстрируют тотальную недоговороспособность киевского режима. За последние время ВСУ лишь нарастили число атак по российским энергообъектам.
https://ria.ru/20250331/mo-2008374865.html
брянская область
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происшествия, брянская область, севский район, пао «россети центр», брянскэнерго, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Севский район, ПАО «Россети Центр», Брянскэнерго, Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили по трансформаторной подстанции в Брянской области

МО РФ: ВСУ ударили по трансформаторной подстанции в Брянской области

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВСУ накануне атаковали трансформаторную подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго", сообщило Минобороны.
«

"Также в Брянской области около 20.00 в результате атаки украинского БПЛА на комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Севском районе", - говорится в публикации.

В военном ведомстве подчеркнули, что продолжающиеся атаки вопреки договоренностям в очередной раз демонстрируют тотальную недоговороспособность киевского режима. За последние время ВСУ лишь нарастили число атак по российским энергообъектам.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Минобороны сообщило о новых ударах ВСУ по энергетическим объектам в России
12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьСевский районПАО «Россети Центр»БрянскэнергоВооруженные силы Украины
 
 
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