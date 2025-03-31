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ВСУ ударили по трансформаторной подстанции в Брянской области

ВСУ ударили по трансформаторной подстанции в Брянской области - РИА Новости, 31.03.2025

ВСУ ударили по трансформаторной подстанции в Брянской области

ВСУ накануне атаковали трансформаторную подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго", сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:47:00+03:00

2025-03-31T12:47:00+03:00

2025-03-31T13:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

севский район

пао «россети центр»

брянскэнерго

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВСУ накануне атаковали трансформаторную подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго", сообщило Минобороны."Также в Брянской области около 20.00 в результате атаки украинского БПЛА на комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Севском районе", - говорится в публикации.В военном ведомстве подчеркнули, что продолжающиеся атаки вопреки договоренностям в очередной раз демонстрируют тотальную недоговороспособность киевского режима. За последние время ВСУ лишь нарастили число атак по российским энергообъектам.

https://ria.ru/20250331/mo-2008374865.html

брянская область

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происшествия, брянская область, севский район, пао «россети центр», брянскэнерго, вооруженные силы украины