https://ria.ru/20250331/vsu-2008370950.html

Подполье заявило об ударах по базам ВСУ в Николаевской и Винницкой областях

Подполье заявило об ударах по базам ВСУ в Николаевской и Винницкой областях - РИА Новости, 31.03.2025

Подполье заявило об ударах по базам ВСУ в Николаевской и Винницкой областях

Удар в Николаевской области нанесен, предположительно, по базе ВСУ, в Винницкой области - вероятно, по тренировочной базе, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:26:00+03:00

2025-03-31T12:26:00+03:00

2025-03-31T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаевская область

винницкая область

первомайск

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удар в Николаевской области нанесен, предположительно, по базе ВСУ, в Винницкой области - вероятно, по тренировочной базе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Николаев – один удар в области. Прилетело рядом с Первомайском. По сообщениям, поражена временная база между сёлами Геновка и Каменный Мост (юго-восточный пригород Первомайска). Винница – два удара, оба в области. Один, по слухам, в тренировочную базу рядом с Жмеринкой", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250331/kremenchug-2008360659.html

николаевская область

винницкая область

первомайск

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николаевская область, винницкая область, первомайск, сергей лебедев, вооруженные силы украины