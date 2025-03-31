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Подполье заявило об ударах по базам ВСУ в Николаевской и Винницкой областях - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 31.03.2025 (обновлено: 12:27 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/vsu-2008370950.html
Подполье заявило об ударах по базам ВСУ в Николаевской и Винницкой областях
Подполье заявило об ударах по базам ВСУ в Николаевской и Винницкой областях - РИА Новости, 31.03.2025
Подполье заявило об ударах по базам ВСУ в Николаевской и Винницкой областях
Удар в Николаевской области нанесен, предположительно, по базе ВСУ, в Винницкой области - вероятно, по тренировочной базе, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:26:00+03:00
2025-03-31T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаевская область
винницкая область
первомайск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удар в Николаевской области нанесен, предположительно, по базе ВСУ, в Винницкой области - вероятно, по тренировочной базе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Николаев – один удар в области. Прилетело рядом с Первомайском. По сообщениям, поражена временная база между сёлами Геновка и Каменный Мост (юго-восточный пригород Первомайска). Винница – два удара, оба в области. Один, по слухам, в тренировочную базу рядом с Жмеринкой", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250331/kremenchug-2008360659.html
николаевская область
винницкая область
первомайск
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николаевская область, винницкая область, первомайск, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Винницкая область, Первомайск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье заявило об ударах по базам ВСУ в Николаевской и Винницкой областях

Лебедев сообщил об ударах по базам ВСУ в Николаевской и Винницкой областях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удар в Николаевской области нанесен, предположительно, по базе ВСУ, в Винницкой области - вероятно, по тренировочной базе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Николаев – один удар в области. Прилетело рядом с Первомайском. По сообщениям, поражена временная база между сёлами Геновка и Каменный Мост (юго-восточный пригород Первомайска). Винница – два удара, оба в области. Один, по слухам, в тренировочную базу рядом с Жмеринкой", - сказал собеседник агентства.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВинницкая областьПервомайскСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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