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В Сумской области нанесли удары по местам производства снарядов для ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/vsu-2008367201.html
В Сумской области нанесли удары по местам производства снарядов для ВСУ
В Сумской области нанесли удары по местам производства снарядов для ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
В Сумской области нанесли удары по местам производства снарядов для ВСУ
Удары нанесены по объектам производства кассетных снарядов для РСЗО ВСУ и группе операторов БПЛА в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:12:00+03:00
2025-03-31T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
сумы
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удары нанесены по объектам производства кассетных снарядов для РСЗО ВСУ и группе операторов БПЛА в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилеты сегодня (31 марта): Сумы – шесть прилетов (не считая работы на ЛБС (линии боевого столкновения - ред.))... Пять прилетов в Шостке и её пригороде. Добивали производства, связанные с изготовлением кассетных зарядов для РСЗО. Также есть попадание в небольшое подразделение операторов дронов. Остальные итоги уточняются", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумская область, сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Сумы, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Сумской области нанесли удары по местам производства снарядов для ВСУ

В Сумской области нанесли удары по объектам производства снарядов для РСЗО ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удары нанесены по объектам производства кассетных снарядов для РСЗО ВСУ и группе операторов БПЛА в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилеты сегодня (31 марта): Сумы – шесть прилетов (не считая работы на ЛБС (линии боевого столкновения - ред.))... Пять прилетов в Шостке и её пригороде. Добивали производства, связанные с изготовлением кассетных зарядов для РСЗО. Также есть попадание в небольшое подразделение операторов дронов. Остальные итоги уточняются", - заявил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьСумыСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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