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В Сумской области нанесли удары по местам производства снарядов для ВСУ
В Сумской области нанесли удары по местам производства снарядов для ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
В Сумской области нанесли удары по местам производства снарядов для ВСУ
Удары нанесены по объектам производства кассетных снарядов для РСЗО ВСУ и группе операторов БПЛА в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:12:00+03:00
2025-03-31T12:12:00+03:00
2025-03-31T12:12:00+03:00
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удары нанесены по объектам производства кассетных снарядов для РСЗО ВСУ и группе операторов БПЛА в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилеты сегодня (31 марта): Сумы – шесть прилетов (не считая работы на ЛБС (линии боевого столкновения - ред.))... Пять прилетов в Шостке и её пригороде. Добивали производства, связанные с изготовлением кассетных зарядов для РСЗО. Также есть попадание в небольшое подразделение операторов дронов. Остальные итоги уточняются", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Сумы, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Сумской области нанесли удары по местам производства снарядов для ВСУ
В Сумской области нанесли удары по объектам производства снарядов для РСЗО ВСУ