https://ria.ru/20250331/vsu-2008367201.html

В Сумской области нанесли удары по местам производства снарядов для ВСУ

В Сумской области нанесли удары по местам производства снарядов для ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025

В Сумской области нанесли удары по местам производства снарядов для ВСУ

Удары нанесены по объектам производства кассетных снарядов для РСЗО ВСУ и группе операторов БПЛА в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:12:00+03:00

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2025-03-31T12:12:00+03:00

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удары нанесены по объектам производства кассетных снарядов для РСЗО ВСУ и группе операторов БПЛА в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилеты сегодня (31 марта): Сумы – шесть прилетов (не считая работы на ЛБС (линии боевого столкновения - ред.))... Пять прилетов в Шостке и её пригороде. Добивали производства, связанные с изготовлением кассетных зарядов для РСЗО. Также есть попадание в небольшое подразделение операторов дронов. Остальные итоги уточняются", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сумская область, сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины