https://ria.ru/20250331/vsu-2008359574.html

Пророссийское сопротивление сообщило об ударе по СТО в Днепропетровске

Пророссийское сопротивление сообщило об ударе по СТО в Днепропетровске - РИА Новости, 31.03.2025

Пророссийское сопротивление сообщило об ударе по СТО в Днепропетровске

Удар нанесён по СТО в Днепропетровске, на которой ВСУ устанавливали турели на пикапы и ремонтировали технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:52:00+03:00

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2025-03-31T11:52:00+03:00

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удар нанесён по СТО в Днепропетровске, на которой ВСУ устанавливали турели на пикапы и ремонтировали технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Днепропетровск... - один прилёт на СТО, где на пикапы наваривали турели, ремонтировали технику и так далее", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20250331/aviabaza-2008358023.html

днепропетровск

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в мире, днепропетровск, сергей лебедев, вооруженные силы украины