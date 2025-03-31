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Пророссийское сопротивление сообщило об ударе по СТО в Днепропетровске
Пророссийское сопротивление сообщило об ударе по СТО в Днепропетровске - РИА Новости, 31.03.2025
Пророссийское сопротивление сообщило об ударе по СТО в Днепропетровске
Удар нанесён по СТО в Днепропетровске, на которой ВСУ устанавливали турели на пикапы и ремонтировали технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:52:00+03:00
2025-03-31T11:52:00+03:00
2025-03-31T11:52:00+03:00
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удар нанесён по СТО в Днепропетровске, на которой ВСУ устанавливали турели на пикапы и ремонтировали технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Днепропетровск... - один прилёт на СТО, где на пикапы наваривали турели, ремонтировали технику и так далее", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20250331/aviabaza-2008358023.html
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в мире, днепропетровск, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Пророссийское сопротивление сообщило об ударе по СТО в Днепропетровске
В Днепропетровске нанесли удар по СТО, где ВСУ устанавливали турели на пикапы