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Подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ в Черниговской области
Подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 31.03.2025
Подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ в Черниговской области
Удар в Черниговской области пришелся в районе танкового полигона ВСУ, предположительно, были поражены инструкторы, сообщил РИА Новости координатор николаевского РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:45:00+03:00
2025-03-31T11:45:00+03:00
2025-03-31T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
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сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удар в Черниговской области пришелся в районе танкового полигона ВСУ, предположительно, были поражены инструкторы, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "За вечер 30 и ночь 31 марта на Украину прилетело 43 раза... Прилеты сегодня. Чернигов – пять прилетов. Три в пригороде и два в области. В области попали рядом с танковым полигоном - пишут, что по добровольцам и инструкторам", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250331/vsu-2008356699.html
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черниговская область, украина, чернигов, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, Чернигов, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ в Черниговской области
Лебедев: удар в Черниговской области пришелся в районе танкового полигона ВСУ