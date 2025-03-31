https://ria.ru/20250331/vsu-2008357052.html

Подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ в Черниговской области

Подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 31.03.2025

Подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ в Черниговской области

Удар в Черниговской области пришелся в районе танкового полигона ВСУ, предположительно, были поражены инструкторы, сообщил РИА Новости координатор николаевского РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:45:00+03:00

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2025-03-31T11:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

черниговская область

украина

чернигов

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удар в Черниговской области пришелся в районе танкового полигона ВСУ, предположительно, были поражены инструкторы, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "За вечер 30 и ночь 31 марта на Украину прилетело 43 раза... Прилеты сегодня. Чернигов – пять прилетов. Три в пригороде и два в области. В области попали рядом с танковым полигоном - пишут, что по добровольцам и инструкторам", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250331/vsu-2008356699.html

черниговская область

украина

чернигов

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черниговская область, украина, чернигов, сергей лебедев, вооруженные силы украины