https://ria.ru/20250331/vsu-2008356699.html

Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Сумской области

Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 31.03.2025

Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Сумской области

Ударом в Сумской области поражена группа ВСУ, собранная для поддержки украинских военных, попавших в окружение в Курской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:44:00+03:00

2025-03-31T11:44:00+03:00

2025-03-31T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

сергей лебедев

сумская область

сумы

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Ударом в Сумской области поражена группа ВСУ, собранная для поддержки украинских военных, попавших в окружение в Курской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилеты сегодня (31 марта - ред.): Сумы – шесть прилетов, не считая работы на ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.)... Один в Сумском районе в 22.45 - поражена группа, собранная для поддержки ВСУ, попавших в окружение в Курской области. В группе было до десяти единиц бронетехники и около 50 человек личного состава. Уничтожены две единицы техники, много раненых, около десятка убитых", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250331/vsu-2008357052.html

курская область

сумская область

сумы

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вооруженные силы украины, курская область, сергей лебедев, сумская область, сумы