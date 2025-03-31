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Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 31.03.2025 (обновлено: 12:18 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/vsu-2008356699.html
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 31.03.2025
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Сумской области
Ударом в Сумской области поражена группа ВСУ, собранная для поддержки украинских военных, попавших в окружение в Курской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:44:00+03:00
2025-03-31T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
сергей лебедев
сумская область
сумы
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Ударом в Сумской области поражена группа ВСУ, собранная для поддержки украинских военных, попавших в окружение в Курской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилеты сегодня (31 марта - ред.): Сумы – шесть прилетов, не считая работы на ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.)... Один в Сумском районе в 22.45 - поражена группа, собранная для поддержки ВСУ, попавших в окружение в Курской области. В группе было до десяти единиц бронетехники и около 50 человек личного состава. Уничтожены две единицы техники, много раненых, около десятка убитых", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250331/vsu-2008357052.html
курская область
сумская область
сумы
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вооруженные силы украины, курская область, сергей лебедев, сумская область, сумы
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Сергей Лебедев, Сумская область, Сумы
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в Сумской области

Лебедев сообщил об ударе по группе ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Ударом в Сумской области поражена группа ВСУ, собранная для поддержки украинских военных, попавших в окружение в Курской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилеты сегодня (31 марта - ред.): Сумы – шесть прилетов, не считая работы на ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.)... Один в Сумском районе в 22.45 - поражена группа, собранная для поддержки ВСУ, попавших в окружение в Курской области. В группе было до десяти единиц бронетехники и около 50 человек личного состава. Уничтожены две единицы техники, много раненых, около десятка убитых", - сообщил собеседник агентства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ в Черниговской области
11:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьСергей ЛебедевСумская областьСумы
 
 
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