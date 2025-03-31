Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/vsu-2008356235.html
В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека
В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 31.03.2025
В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека
Два мирных жителя Херсонской области за сутки получили ранения в результате обстрелов ВСУ, они госпитализированы, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:42:00+03:00
2025-03-31T11:42:00+03:00
херсонская область
каховка
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977142178_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eca8c902faa8b418c57cea0dc02d5cd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области за сутки получили ранения в результате обстрелов ВСУ, они госпитализированы, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "За последние 24 часа из-за террористических ударов киевских боевиков пострадали два мирных жителя Алешкинского округа. В селе Казачьи Лагеря ранения получила женщина 80 лет, в Великих Копанях пострадал мужчина 50 лет. С множественными осколочными ранениями они были госпитализированы в больницу Скадовска", - написал Сальдо в Telegram-канале. Обстрел Великолепетихского округа привёл к повреждению линии электропередачи, без электроснабжения остались 700 человек в селе Агайманы Ивановского округа. Сальдо подчеркнул, что подача электроэнергии восстановлена в полном объёме. Обстрелам подверглись: Алешки, Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Горностаевка, Днепряны, Каиры, Кардашинка, Масловка, Песчановка и Пролетарка.
https://ria.ru/20250331/vsu-2008309444.html
херсонская область
каховка
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977142178_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e39e63928ae20cf90982d2e4ba51dcfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , каховка, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Каховка, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека

Сальдо: в Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела в Херсонской области
Последствия обстрела в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области за сутки получили ранения в результате обстрелов ВСУ, они госпитализированы, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За последние 24 часа из-за террористических ударов киевских боевиков пострадали два мирных жителя Алешкинского округа. В селе Казачьи Лагеря ранения получила женщина 80 лет, в Великих Копанях пострадал мужчина 50 лет. С множественными осколочными ранениями они были госпитализированы в больницу Скадовска", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Обстрел Великолепетихского округа привёл к повреждению линии электропередачи, без электроснабжения остались 700 человек в селе Агайманы Ивановского округа. Сальдо подчеркнул, что подача электроэнергии восстановлена в полном объёме.
Обстрелам подверглись: Алешки, Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Горностаевка, Днепряны, Каиры, Кардашинка, Масловка, Песчановка и Пролетарка.
Устройство технической разведки, установленное украинскими диверсантами на берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Херсонской области обнаружили новое устройство разведки ВСУ
05:54
 
Херсонская областьКаховкаНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала