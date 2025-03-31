https://ria.ru/20250331/vsu-2008356235.html

В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека

В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 31.03.2025

В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека

Два мирных жителя Херсонской области за сутки получили ранения в результате обстрелов ВСУ, они госпитализированы, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:42:00+03:00

2025-03-31T11:42:00+03:00

2025-03-31T11:42:00+03:00

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владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области за сутки получили ранения в результате обстрелов ВСУ, они госпитализированы, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "За последние 24 часа из-за террористических ударов киевских боевиков пострадали два мирных жителя Алешкинского округа. В селе Казачьи Лагеря ранения получила женщина 80 лет, в Великих Копанях пострадал мужчина 50 лет. С множественными осколочными ранениями они были госпитализированы в больницу Скадовска", - написал Сальдо в Telegram-канале. Обстрел Великолепетихского округа привёл к повреждению линии электропередачи, без электроснабжения остались 700 человек в селе Агайманы Ивановского округа. Сальдо подчеркнул, что подача электроэнергии восстановлена в полном объёме. Обстрелам подверглись: Алешки, Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Горностаевка, Днепряны, Каиры, Кардашинка, Масловка, Песчановка и Пролетарка.

https://ria.ru/20250331/vsu-2008309444.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , каховка, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия