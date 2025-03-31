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ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали тела убитых в Курской области - РИА Новости, 31.03.2025
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07:50 31.03.2025 (обновлено: 11:26 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/vsu-2008312771.html
ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали тела убитых в Курской области
ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали тела убитых в Курской области - РИА Новости, 31.03.2025
ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали тела убитых в Курской области
ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали с улиц поселков в Курской области тела убитых мирных жителей, сообщили РИА Новости эвакуированные жительницы села... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T07:50:00+03:00
2025-03-31T11:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 31 мар — РИА Новости. ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали с улиц поселков в Курской области тела убитых мирных жителей, сообщили РИА Новости эвакуированные жительницы села Казачья Локня.По словам женщины по имени Александра, украинские боевики не давали закапывать покойных. По ее словам, местные опасались, что начнется эпидемия."Потом уже, вроде, сказали, что корреспонденты должны приехать иностранные, и они (ВСУ. — Прим. ред.) убрали уже лопатами трупы", — сказала Александра.Ее дочь Ольга уточнила, что первые подразделения ВСУ, которые вторглись в регион, были жестоки и никого не щадили."(Украинские военные. — Прим. ред.), которые вошли первые, это были прям звери. Они никого не щадили, трупы валялись, 12 расстрелянных мирных жителей. Не разрешали выходить, а если кто-то выходил, то расстреливали", — уточнила собеседница агентства.Женщина добавила, что тела убитых людей лежали полтора месяца.Минобороны сообщило об освобождении Казачьей Локни в Суджанском районе 12 марта.
https://ria.ru/20250324/vsu-2006847867.html
https://ria.ru/20250331/sudzha-2008025326.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали тела убитых в Курской области

ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали тела убитых ими в Курской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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КУРСК, 31 мар — РИА Новости. ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали с улиц поселков в Курской области тела убитых мирных жителей, сообщили РИА Новости эвакуированные жительницы села Казачья Локня.
По словам женщины по имени Александра, украинские боевики не давали закапывать покойных. По ее словам, местные опасались, что начнется эпидемия.
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"Потом уже, вроде, сказали, что корреспонденты должны приехать иностранные, и они (ВСУ. — Прим. ред.) убрали уже лопатами трупы", — сказала Александра.
Ее дочь Ольга уточнила, что первые подразделения ВСУ, которые вторглись в регион, были жестоки и никого не щадили.
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"(Украинские военные. — Прим. ред.), которые вошли первые, это были прям звери. Они никого не щадили, трупы валялись, 12 расстрелянных мирных жителей. Не разрешали выходить, а если кто-то выходил, то расстреливали", — уточнила собеседница агентства.
Женщина добавила, что тела убитых людей лежали полтора месяца.
Минобороны сообщило об освобождении Казачьей Локни в Суджанском районе 12 марта.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСуджанский районВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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