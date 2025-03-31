https://ria.ru/20250331/vsu-2008309444.html
В Херсонской области обнаружили новое устройство разведки ВСУ
В Херсонской области обнаружили новое устройство разведки ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
В Херсонской области обнаружили новое устройство разведки ВСУ
Автоматическое устройство технической разведки, установленное диверсантами на берегу Днепра, обнаружено в Херсонской области, видеозапись есть в распоряжении... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:54:00+03:00
2025-03-31T05:54:00+03:00
2025-03-31T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
херсонская область
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Автоматическое устройство технической разведки, установленное диверсантами на берегу Днепра, обнаружено в Херсонской области, видеозапись есть в распоряжении РИА Новости. "Это автоматическое устройство технической разведки, установленное на берегу Днепра. Оно позволяет записывать звук с помощью микрофона, по нему устанавливать, какой тип техники передвигается и в каком количестве, и оперативно передавать информацию с помощью мобильного телефона. Установлено, предположительно, украинскими диверсантами", — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что ранее подобные устройства не встречались. Образец будет передан специалистам.
https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008307896.html
херсонская область
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Устройство технической разведки, установленное украинскими диверсантами на берегу Днепра
Автоматическое устройство технической разведки, установленное украинскими диверсантами на берегу Днепра, обнаружено в Херсонской области, видеозапись есть в распоряжении РИА Новости.
"Оно позволяет записывать звук с помощью микрофона, по нему устанавливать, какой тип техники передвигается и в каком количестве и оперативно передавать информацию с помощью мобильного телефона ", - сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, подобные устройства ранее не встречались, находка будет передана специалистам для изучения.
2025-03-31T05:54
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РИА Новости
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технологии, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Херсонская область
В Херсонской области обнаружили новое устройство разведки ВСУ
В Херсонской области обнаружили новое автоматическое устройство разведки ВСУ