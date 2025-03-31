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Боевик ВСУ дезертировал во время обучения в Норвегии, заявил пленный - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:42 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/vsu-2008305737.html
Боевик ВСУ дезертировал во время обучения в Норвегии, заявил пленный
Боевик ВСУ дезертировал во время обучения в Норвегии, заявил пленный - РИА Новости, 31.03.2025
Боевик ВСУ дезертировал во время обучения в Норвегии, заявил пленный
Военнослужащий ВСУ дезертировал во время обучения в Норвегии, рассказал РИА Новости пленный Евгений Дубовик. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T04:42:00+03:00
2025-03-31T04:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
норвегия
днепропетровск
германия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ дезертировал во время обучения в Норвегии, рассказал РИА Новости пленный Евгений Дубовик. Дубовика мобилизовали 5 сентября 2024 года из Днепропетровска. Он также проходил обучение в Норвегии. "Ну, там (на военной базе в Норвегии - ред.) не выпускали в город, пару раз вывозили на экскурсии, а так закрыто все. Чтобы не разбежались. Просто один, у него, видать, родственники были в Германии, подъехали, забрали его. Там можно было, в принципе, со второй базы выйти так, чтобы незаметно было", - сказал собеседник агентства. По его словам, сбежавший обучался в параллельной группе, после его побега выходы в город и любые другие перемещения вне обучения отменили.
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норвегия
днепропетровск
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норвегия, днепропетровск, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Норвегия, Днепропетровск, Германия, Вооруженные силы Украины
Боевик ВСУ дезертировал во время обучения в Норвегии, заявил пленный

Пленный Дубовик: боевик ВСУ дезертировал во время обучения в Норвегии

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ дезертировал во время обучения в Норвегии, рассказал РИА Новости пленный Евгений Дубовик.
Дубовика мобилизовали 5 сентября 2024 года из Днепропетровска. Он также проходил обучение в Норвегии.
"Ну, там (на военной базе в Норвегии - ред.) не выпускали в город, пару раз вывозили на экскурсии, а так закрыто все. Чтобы не разбежались. Просто один, у него, видать, родственники были в Германии, подъехали, забрали его. Там можно было, в принципе, со второй базы выйти так, чтобы незаметно было", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сбежавший обучался в параллельной группе, после его побега выходы в город и любые другие перемещения вне обучения отменили.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеНорвегияДнепропетровскГерманияВооруженные силы Украины
 
 
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